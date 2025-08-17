Gemini vise Wall Street : demande d’introduction en bourse sous le symbole GEMI

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 18, 2025

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

Gemini franchit un cap. La plateforme d’échange de cryptomonnaies, fondée en 2014 par les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, a déposé son dossier auprès de la SEC pour entrer en bourse. Objectif : une cotation sur le Nasdaq sous le symbole GEMI. Si l’opération aboutit, Gemini rejoindra Coinbase et Bullish dans le club restreint des plateformes crypto déjà listées à Wall Street. Mais le timing intrigue. L’entreprise affiche des pertes lourdes alors que l’enthousiasme des investisseurs pour les actifs numériques revient en force.

Des comptes dans le rouge, mais des banques séduites

Le formulaire S-1, publié le 15 août 2025, donne le ton. Gemini a creusé sa perte nette à 282,5 millions de dollars sur le premier semestre, contre seulement 41,4 millions un an plus tôt. Son chiffre d’affaires a reculé à 68,6 millions de dollars, en baisse de près de 8 % par rapport à 2024. L’EBITDA ajusté a viré au rouge : de +32 millions en 2024 à –113,5 millions cette année.

En clair, l’activité souffre d’un environnement toujours volatil, où la concurrence de Coinbase, Kraken ou encore Binance reste féroce. Malgré tout, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi et Cantor Fitzgerald se sont alignées pour piloter l’IPO. Une caution lourde de sens : les grandes banques parient que Gemini est en mesure de se redresser et de capter une part croissante du marché crypto.

Restructuration interne et virage réglementaire

Gemini a engagé une réorganisation de taille. En effet, la majorité de ses clients seront désormais gérés par Moonbase, une entité implantée en Floride, tandis que Gemini Trust continuera ses activités réglementées à New York. L’objectif affiché est de réduire les coûts et répondre plus efficacement aux exigences de la SEC.

Heureusement, le contexte joue en faveur de Gemini. Aux États-Unis, le GENIUS Act, adopté récemment, établit enfin un cadre clair pour les stablecoins. Une avancée déterminante pour la société, qui exploite son propre stablecoin, le Gemini Dollar (GUSD). Selon le think tank Brookings, cette clarification législative pourrait encourager davantage d’investissements institutionnels dans le secteur.

Un pari sur la prochaine vague haussière

Si Gemini s’introduit maintenant, ce n’est pas un hasard. Le Bitcoin a dépassé les 120 000 dollars cet été, et les analystes de Standard Chartered estiment qu’il pourrait atteindre les 200 000 dollars d’ici fin 2025. L’Ethereum, de son côté, est projeté autour de 7 500 dollars. Dans ce climat euphorique, les plateformes d’échange se retrouvent en première ligne pour profiter de l’afflux d’investisseurs institutionnels.

Pour Gemini, l’IPO est un véritable tremplin. Lever des fonds permettrait de réduire la dette, de muscler les investissements technologiques (sécurité, infrastructure, nouveaux services comme le staking) et de mieux rivaliser avec Coinbase.

Les frères Winklevoss misent sur leur image

Le passé de Cameron et Tyler Winklevoss, marqué par le règlement historique de leur conflit avec Facebook en 2008, leur a offert une notoriété exceptionnelle. Ils jouent aujourd’hui la carte de la respectabilité : une crypto conforme aux règles, transparente et adossée à Wall Street.

Leur entreprise arrive certes avec des pertes importantes, mais aussi avec un pari : que la prochaine phase haussière du marché lui permettra de transformer son image d’acteur fragile en celle d’un pilier institutionnel du secteur. Reste à savoir si Wall Street mordra à l’hameçon.

Pour aller plus loin sur le sujet :