GD Culture Group chute de 28% après l’acquisition de 7 500 bitcoins

Auteur Julien Leroy

GD Culture Group vient de conclure un accord d’échange d’actions pour acquérir Pallas Capital Holding Ltd., une société des Îles Vierges britanniques. Au nombre des actifs obtenus de l’opération, il y a 7 500 bitcoins, estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Le prix ? 39 189 344 nouvelles actions ordinaires émises. Mais aussitôt après le communiqué, le cours de l’action s’effondre de près de 28 %, ce qui soulève des interrogations majeures.

Une acquisition gigantesque… mais à quel coût ?

Le deal est officiel : GDC va fusionner les actifs de Pallas Capital avec, à la clé, 7 500 BTC “free and clear”, c’est-à-dire sans dette ni charge hostile. À l’évidence, cela représente une addition colossale à ses réserves numériques.

Mais voilà le hic. GDC n’utilise pas de cash pour ce rachat, elle émet 39,189,344 actions supplémentaires, ce qui déclenche une dilution forte pour les actionnaires existants (leur part dans GDC sera de facto réduite). La société précise avoir obtenu l’approbation des actionnaires majoritaires, conformément à la règle Nasdaq 5635(d).

JUST IN: Publicly traded GD Culture Group ($GDC) to acquire Pallas Capital Holding along with its 7,500 #Bitcoin, positioning GDC to become one of the biggest players in BTC treasury strategy. pic.twitter.com/5jpCu6mot5 — BitcoinTreasuries.NET (@BTCtreasuries) September 16, 2025

Pourquoi le marché panique ?

L’impact ne tarde pas. Le cours de l’action s’effondre, les investisseurs s’inquiètent. Le mécanisme est classique : dilution + risque que le bitcoin ne monte pas assez vite ou qu’il flambe puis chute = perte nette potentielle.

Des analystes pointent que GDC, plutôt connue pour ses activités dans le livestreaming, l’e-commerce avec une touche d’IA, s’éloigne de son cœur de métier. Ce virage vers la réserve crypto institutionnelle ressemble davantage à une prise de pari qu’à une stratégie rigoureusement calibrée.

Si le bitcoin sert de couverture macroéconomique, il reste très volatil, soumis à des facteurs géopolitiques, réglementaires, et à des sentiments de marché extrêmes. Par exemple, l’annonce n’a pas été accompagnée de projections claires sur la façon dont ces BTC seront gérés. Plusieurs investisseurs estiment que cela induit un vide stratégique.

Évolution du cours de l’action GDC mardi / Source : Google Finance

Un profil financier déjà fragile

Ce n’est pas la première fois que GDC joue une carte risquée. En mai 2025, l’entreprise avait déjà engagé un plan d’émission d’actions et de levée de fonds allant jusqu’à 300 millions de dollars en vue de financer sa stratégie de trésorerie crypto, incluant l’acquisition de Bitcoin et du jeton OFFICIAL TRUMP.

Par ailleurs, le bilan de GDC présente des fragilités : capitalisation relativement modeste, revenus d’exploitation dans ses secteurs traditionnels (streaming, contenu digital) peu visibles, voire décroissants, selon certains rapports, mais aussi une dépendance croissante aux actifs numériques pour créer de la valeur.

Ces éléments font que, lorsque le marché anticipe une mauvaise nouvelle, la réaction est souvent violente. Le plongeon de 28 % en est la preuve.

Stratégie Bitcoin : entre refuge et exposition risquée

GD Culture défend sa démarche : accumuler du Bitcoin, diversifier les réserves d’actifs, se positionner sur le DeFi, profiter de la valeur refuge que constitue le BTC dans un contexte d’incertitude économique mondiale.

Le CEO Xiaojian Wang insiste sur la vision long terme : “un réservoir numérique diversifié, robuste”, selon le communiqué officiel. Toutefois, cette stratégie comporte un revers. L’exposition à la volatilité de Bitcoin rend la valorisation de GDC dépendante non seulement des résultats de ses activités traditionnelles, mais aussi du prix du bitcoin, des coûts de conservation, des frais de sécurité, et de la pression réglementaire autour des cryptos.

Un accident de parcours dans le prix du BTC pourrait avoir des conséquences disproportionnées sur le cours de l’action, compte tenu de la dilution déjà consentie.

