Chute des cryptos : Voici la raison de la baisse du marché aujourd’hui

Le marché des cryptomonnaies a démarré cette journée du 15 septembre dans le rouge. En effet, la capitalisation globale est repassé en dessous des 4 000 milliards de dollars en baisse de 1,58 % sur 24 heures. De plus, la majorité des 100 plus grosses cryptos est en recule. Seul XRP semble faire exception en finissant la journée au-dessus de son dernier seuil psychologique. La question qui taraude déjà les esprits : s’agit-il d’un simple repli technique ou faut-il déjà commencer à serrer la ceinture ?

BTC en chute : l’envers du décor de la correction

Ethereum cède 2,60 % à 4 493 $, tandis que Dogecoin perd la moitié de sa progression des 7 derniers jours soit 5,25%, sur cette seule journée. Solana perd aussi du terrain à 233 $ (-5,64 %). Plus bas dans le classement, Worldcoin (WLD) décroche de 8 % et Pump.fun (PUMP) recule de 6,7 %. Quelques rares gagnants subsistent : Monero (XMR) grimpe de 5,4 % et Flare (FLR) de 4,9 %.

Pour beaucoup de spécialiste, la situation est plus nuancée qu’il n’y paraît. Il est encore trop tôt pour parler de fin de cycle. En réalité, la baisse actuelle s’expliquerait par :

Des prises de bénéfices après les rallyes d’été,

après les rallyes d’été, Des flux de fin d’exercice fiscal aux États-Unis ,

, Une consolidation naturelle après plusieurs semaines de volatilité.

D’un point de vue historique, septembre est rarement favorable au Bitcoin. La performance moyenne du mois est de -2,9 %, sous l’effet d’une pression vendeuse récurrente. Dawson rappelle toutefois que le quatrième trimestre pourrait relancer fortement la dynamique.

Les signaux techniques à surveiller

Le Bitcoin oscille actuellement entre 114 800 $ et 117 500 $. Le franchissement des résistances à 119 500 $ puis 124 500 $ ouvrirait la voie à un nouveau rallye. À l’inverse, une cassure sous 114 800 $ exposerait le seuil critique des 110 856 $.

Ethereum teste pour sa part le support des 4 425 $. S’il rebondit, les prochaines résistances se situent à 4 760 $, puis à 4 945 $ et 5 135 $. Mais un repli sous 4 400 $ fragiliserait rapidement le scénario haussier. En clair, le marché est en phase d’équilibre précaire. La bataille se joue autour de quelques niveaux clés.

Le rôle du sentiment et des produits dérivés

Le Crypto Fear & Greed Index reflète cette prudence : il se maintient autour de 51, entre peur et neutralité. Les investisseurs restent globalement optimistes, mais l’enthousiasme s’est émoussé.

Les marchés d’options confirment un biais encore haussier. Pour le Bitcoin, l’open interest se concentre sur des strikes ambitieux : 140 000 $, 150 000 $, 160 000 $ et même 200 000 $ pour l’échéance du 26 décembre. Les positions haussières (calls) dépassent les positions baissières (puts) dans un rapport de 2,5 pour 1.

Pour Ethereum, la probabilité implicite est de 40 % de finir l’année au-dessus de 5 000 $, et de 20 % au-delà de 6 000 $. Ces chiffres montrent que le marché dérivé n’a pas abandonné l’idée d’un Q4 explosif.

Des flux institutionnels toujours positifs

Malgré la baisse des prix, les flux entrants dans les ETF Bitcoin et Ethereum restent robustes. Le 12 septembre, les ETF BTC ont enregistré 642 M$ d’entrées nettes, portant le total cumulé à 56,8 Md$.

Côté ETH, les ETF ont capté 405 M$ sur la même journée, avec un cumul de 13,3 Md$. Fidelity et BlackRock mènent la danse, preuve que l’intérêt institutionnel demeure solide.

Ces flux atténuent le risque d’une véritable capitulation et confirment que le marché est soutenu par de grands acteurs.

