Bitcoin explose, l’économie vacille : super bull run ou piège baissier ?

Le Bitcoin progresse de près de 4 % sur les 7 derniers jours, franchissant à nouveau la barre des 116 000 $. Pourtant, la semaine a été marquée par un contraste saisissant. En fait, l’économie américaine montre des fissures. L’inflation a surpris à la hausse, avec un CPI au-dessus du niveau anticipé. En parallèle, le marché de l’emploi s’essouffle. Ce cocktail ravive un mot que les investisseurs détestent : stagflation.

Pourquoi Bitcoin grimpe malgré tout

Les dernières mises-à-jour sur le marché du travail américain ont vu près d’un million d’emplois disparaître ; du jamais vu. D’ailleurs, le dernier rapport mensuel confirme cette tendance. En effet, seulement 22 000 postes créés en août, un chômage qui grimpe à 4,3 %, et des demandes d’allocations au plus haut depuis 2021.

Face à ces signaux sombres, le marché anticipe une réponse de la Fed. La quasi-totalité des traders anticipe désormais une baisse de taux directeurs dès la semaine prochaine. Le CME FedWatch évalue même la probabilité d’une coupe de 25 points de base comme élevée, avec trois réductions attendues d’ici la fin de l’année.

Pendant ce temps, le dollar faiblit, les rendements obligataires reculent, et les actifs risqués semblent reprendre du poil de la bête. Les actions américaines par exemple, touchent de nouveaux sommets, et le Bitcoin en profite. Au vu de ses performances de la semaine, il semble de nouveau s’imposer comme un pari sur la liquidité.

BTC en hausse sur des bases techniques solides

Du point de vue graphique, le tableau reste constructif. Depuis le plancher de septembre autour de 107 500 $, le Bitcoin trace des creux ascendants. La moyenne mobile 200 jours monte désormais à 102 083 $, renforçant le support de long terme.

Le Short-Term Holder Realized Price est un autre signal clé de la dynamique qui est en train de prendre forme en ce moment. En effet, cet indicateur est souvent utilisé comme repère en marché haussier. Aujourd’hui, il atteint un record à 109 668 $.

Tant que le prix reste au-dessus, la structure reste favorable aux acheteurs. À court terme, les résistances à 117 300 $ (gap CME) et 120 000 $ seront les prochains obstacles à franchir.

Les actions liées au Bitcoin : une performance contrastée

Certes le BTC reprend des couleurs, mais tous les voyants associés à un bull run euphorique ne sont pas au vert non plus. En effet, l’action Strategy (MSTR) stagne autour de 326 $, toujours sous sa moyenne mobile de 200 jours à 355 $. La société teste un support de long terme, preuve que le marché reste prudent sur le modèle et donc par ricochet, une explosion importante et imminente du BTC.

En revanche, le titre MARA Holdings lui, progresse de 7 % et celui de XXI (CEP), de 4 %, profitant mieux de la dynamique. Les investisseurs différencient de plus en plus entre les acteurs du secteur, scrutant bilans et endettement.

Les catalyseurs à surveiller

Pour l’heure, trois facteurs guideront probablement la trajectoire des prochaines semaines :

La décision de la Fed sur les taux en septembre.

La tenue du support obligataire à 10 ans autour de 4 %.

Le comportement du dollar index (DXY), toujours accroché à un support pluriannuel.

Un affaiblissement supplémentaire du billet vert renforcerait l’appétit pour le Bitcoin. À l’inverse, un rebond du DXY pourrait refroidir l’élan haussier.

Attention au piège : le décollage imminent n’est pas garanti

Bitcoin profite pleinement des attentes de détente monétaire. La dynamique technique est solide, et les niveaux actuels montrent que les acheteurs gardent la main.

Mais l’arrière-plan macro reste préoccupant notamment avec une inflation persistante, un marché de l’emploi en berne et un niveau de dettes record. Le risque de piège baissier n’est pas écarté. Si le scénario de stagflation se confirme, la volatilité pourrait rapidement reprendre le dessus.

Pour l’instant, le marché choisit l’optimisme. Mais derrière l’explosion du Bitcoin se cache une économie fragilisée. Et c’est souvent dans ces moments d’excès que naissent les retournements les plus brutaux.

Source : Tradingview

