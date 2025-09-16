Décision de la Fed demain : quelles conséquences pour le bitcoin, Ethereum et les altcoins ?

La Réserve fédérale américaine tiendra demain une nouvelle réunion de son comité de politique monétaire (FOMC). Les investisseurs attendent des indications précises sur l’évolution des taux d’intérêt et du discours de Jerome Powell. Entre maintien d’une posture stricte et signaux d’assouplissement, le résultat pourrait provoquer d’importants mouvements sur le marché crypto.

Scénarios possibles pour la Fed : taux et communication

La Fed a maintenu une stratégie restrictive depuis plus d’un an, afin de contenir une inflation encore supérieure à son objectif de 2 %. Les dernières données montrent une tendance au ralentissement, mais insuffisante pour écarter tout risque.

Deux scénarios principaux s’opposent. Le premier, dit hawkish, verrait la Fed maintenir un discours strict et repousser toute perspective de baisse de taux. Dans ce cas, les actifs risqués, dont les cryptomonnaies, pourraient subir une pression immédiate.

Le bitcoin, qui s’échange autour de 115 078 dollars, pourrait tester ses supports entre 112 000 et 113 000 dollars. Ethereum, qui s’affiche à 4 438 dollars, pourrait reculer vers 4 200 dollars.

Le second scénario, dovish, impliquerait au contraire une ouverture vers des baisses de taux à partir de 2025. Un tel signal relancerait l’appétit pour le risque, avec un potentiel afflux de capitaux vers le bitcoin et l’ether.

Dans cette hypothèse, le marché pourrait assister à un test rapide de la zone des 117 000 dollars pour BTC et au-delà de 4 600 dollars pour ETH.

Réactions attendues sur BTC et ETH

La volatilité est déjà palpable à l’approche de la réunion. Le bitcoin évolue depuis plusieurs jours dans une fourchette étroite autour de 115 000 dollars, une zone qui fait office de pivot psychologique. Selon les données de CoinGlass, les positions longues et courtes s’équilibrent, signe d’une forte incertitude.

Ethereum, de son côté, peine à conserver ses récents gains au-delà de 4 400 dollars. Les flux d’ETF spot lancés cet été soutiennent néanmoins la dynamique. Selon les données de Farside, ils ont enregistré plus de 1 milliard de dollars d’entrées nettes entre le 10 et le 15 septembre.

Cela confirme l’intérêt institutionnel croissant pour l’actif malgré la nervosité des marchés. Cet élément pourrait donc amortir un éventuel choc si la Fed maintient sa fermeté.

Altcoins : entre opportunité et vulnérabilité

Les altcoins restent le segment le plus exposé à la décision de la Fed. En cas de discours accommodant, une partie des capitaux pourrait se détourner du bitcoin et d’Ethereum pour alimenter une nouvelle vague haussière sur Solana, XRP ou encore les memecoins qui profitent souvent de la liquidité excédentaire.

À l’inverse, si la Fed insiste sur le maintien des taux, le reflux pourrait être violent. Les altcoins souffrent généralement davantage que BTC et ETH lors de phases de correction macroéconomique. Les volumes, déjà en retrait sur plusieurs actifs secondaires, accentueraient alors la volatilité à la baisse.

Certains analystes rappellent toutefois que la consolidation actuelle permettrait de préparer le terrain pour une reprise ultérieure, dès que les conditions monétaires s’assoupliront.

Un rendez-vous décisif pour les investisseurs crypto

Au-delà de la décision elle-même, c’est surtout le ton de Jerome Powell lors de sa conférence de presse qui retiendra l’attention. Tout indice laissant entrevoir un calendrier de détente monétaire pourrait déclencher une vague d’achats. À l’inverse, une volonté de prolonger la politique actuelle maintiendrait la pression.

Pour les investisseurs crypto, la prudence reste de mise dans les prochaines heures. Una majorité choisit d’attendre la réaction du marché. Les stratégies de couverture via stablecoins ou options connaissent déjà une hausse, un signe que la nervosité est bien présente.

