ETH vs BTC : le ratio reste bloqué sous 0,05 malgré la vague institutionnelle

Depuis plus d’un an, le ratio ETH/BTC semble figé. Impossible de franchir le cap des 0,05. Même avec des records historiques et une adoption institutionnelle en forte hausse, Ethereum n’arrive pas à rattraper son grand frère. En clair : Bitcoin garde la couronne, et Ethereum continue de courir derrière.

Un duel qui dure depuis 2017

Le ratio ETH/BTC, c’est un peu le baromètre de la rivalité entre les deux géants. Il indique combien vaut un Ether exprimé en Bitcoin. Quand il grimpe, Ethereum prend le dessus. Quand il chute, il se fait dominer.

Souviens-toi : en juin 2017, l’euphorie des ICO avait propulsé ce ratio à 0,14, son sommet absolu. Depuis ? Plus rien de comparable. En 2025, on tourne autour de 0,027 en moyenne, soit des niveaux dignes des vieux cycles baissiers de 2019–2020. Et le coup de massue est tombé en mars dernier, avec un plancher à 0,02, signe que même les investisseurs institutionnels préféraient se réfugier dans le BTC.

Depuis juillet 2024, la barre symbolique des 0,05 est devenue un mur invisible. Ethereum peut grimper, battre des records… le ratio, lui, reste bloqué.

Un ATH qui n’a rien changé

Août 2025 : Ethereum explose, atteint un nouvel ATH à 4 957 dollars. +155 % en un mois et demi. Les ETF et les trésoreries d’entreprise se jettent dessus. Mais malgré ce rallye impressionnant, le ratio ETH/BTC plafonne à 0,039. Une gifle silencieuse : Ethereum brille en dollars, mais pas face à Bitcoin.

Ce n’est pas nouveau. Depuis sa création, Ethereum n’a surperformé Bitcoin que 15 % du temps. Le reste du temps, c’est BTC qui dicte la danse. Et dans les portefeuilles des géants de Wall Street, le choix est clair : Bitcoin en priorité. Les ETF BTC pèsent déjà plus de 130 milliards de dollars. Ethereum attire, oui, mais il reste le “numéro deux”.

Pourquoi ça bloque ?

Trois raisons principales expliquent ce plafond de verre.

D’abord, la domination institutionnelle de Bitcoin. Quand tu dois justifier un choix d’investissement devant un comité, il est plus simple de dire “on a pris du Bitcoin” que d’expliquer les subtilités des smart contracts.

Ensuite, la rotation des altcoins. Ethereum a déjà connu ses moments de gloire, grâce aux ICO en 2017 ou à la DeFi en 2020. Mais ces catalyseurs ne se répètent pas tous les ans. En 2025, aucune narrative aussi puissante n’a encore pris le relais.

Enfin, le contexte macroéconomique. Avec l’économie mondiale qui tremble et les tensions commerciales qui s’accumulent, les investisseurs institutionnels choisissent la prudence. Et la prudence, c’est Bitcoin.

Que faut-il pour relancer la machine ?

Les analystes sont unanimes : sans nouveau catalyseur, Ethereum restera dans l’ombre. Il faudra un choc narratif aussi fort que les ICO ou la DeFi pour inverser la tendance.

Certains rêvent d’un scénario où le ratio casse enfin les 0,05 pendant que Bitcoin évolue entre 100 000 et 124 000 dollars. Dans ce cas, Ethereum pourrait viser des sommets entre 5 000 et 6 200 dollars. Mais ce scénario dépend de beaucoup de facteurs : innovations techniques, adoption massive de nouvelles dApps, ou encore une régulation plus favorable.

En attendant, la réalité est claire : Bitcoin est l’actif refuge, la “macro-valeur” qui rassure les institutionnels. Ethereum, lui, reste le laboratoire, la plateforme des développeurs et des innovateurs. Deux rôles différents, complémentaires même. Mais sur le terrain du ratio, BTC continue de mener la danse.

