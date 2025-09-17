ETF crypto : Bitwise dépose un dossier pour miser sur la tokenisation et les stablecoins

Le célèbre gestionnaire d’actifs crypto a déposé un dossier auprès de la SEC pour lancer un ETF inédit, centré sur deux piliers du Web3 : les stablecoins et la tokenisation des actifs. Une première du genre aux États-Unis, avec un lancement prévu dès Thanksgiving si tout se passe bien.

Bitwise mise gros sur la tokenisation et les stablecoins

Bitwise, ce n’est pas un petit nom dans l’univers crypto. L’entreprise a déjà lancé plusieurs fonds axés sur le Bitcoin, l’Ethereum ou et d’autres aspect Web3. Cette fois, elle veut taper là où ça bouge le plus : les stablecoins d’un côté, et la tokenisation d’actifs réels de l’autre.

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le marché des stablecoins a bondi de 205 à près de 290 milliards de dollars depuis le début de l’année. Et la tokenisation, qui permet de transformer des actifs réels comme des actions ou de l’immobilier en jetons sur la blockchain, dépasse déjà les 76 milliards de dollars.

Côté tokenisation, l’écosystème regorge déjà d’exemples : Ondo Finance (ONDO) pour les bons du Trésor, Polymesh (POLYX) pour les security tokens, TokenFi (TOKEN) pour créer des actifs tokenisés ou encore Pax Gold (PAXG) adossé à l’or. Une niche en pleine explosion, avec déjà plus de 76 milliards $ de valeur tokenisée.

Le fonds est construit autour de deux “volets” bien distincts, à parts égales. D’un côté, on retrouve 50 % d’actions d’entreprises qui travaillent avec les stablecoins ou la tokenisation. De l’autre, 50 % de produits crypto cotés (les fameux ETP), qui permettent une exposition indirecte à certains actifs numériques.

Côté actions, Bitwise cible plusieurs types de boîtes : émetteurs de stablecoins (comme Circle), processeurs de paiement, exchanges crypto, plateformes d’infrastructure blockchain, ou même entreprises traditionnelles qui intègrent la tokenisation dans leur modèle. Côté produits crypto, on retrouve des ETP liés à des tokens d’oracle, à des infrastructures blockchain ou à des stablecoins. Le tout, sans devoir acheter de tokens en direct.

Ce type de montage hybride séduit de plus en plus d’investisseurs, car il évite la gestion manuelle de multiples actifs répartis sur différentes blockchains. C’est une approche qu’on retrouve aussi dans des projets comme Best Wallet, un portefeuille déjà multichain, qui permet de gérer plus de 60 blockchains en un seul et même endroit. Sa prévente du jeton $BEST est en cours, avec des avantages exclusifs pour les détenteurs : frais réduits, accès à de nouveaux projets, et staking boosté.

Des règles strictes pour limiter les risques

Bitwise n’a pas conçu son ETF à la légère. En effet, le fonds prévoit toute une série de garde-fous pour éviter les déséquilibres et les sur-expositions à un actif ou une entreprise. Par exemple, aucune position côté crypto ne pourra dépasser 22,5 % du portefeuille.

Côté actions, les sociétés sont classées par niveau d’exposition. Les entreprises les plus concernées (Tier 1) pourront peser jusqu’à 15 % chacune, contre 8 % pour le Tier 2 et 3 % pour le Tier 3. L’ensemble sera rééquilibré tous les trimestres. Et même si le détail des frais de gestion n’a pas encore été communiqué, Bitwise mise sur une structure claire, pensée pour les institutionnels comme pour les particuliers avertis.

Pourquoi maintenant ? Un climat réglementaire plus favorable

Le timing n’est pas anodin. Aux États-Unis, les lignes bougent enfin côté régulation. Après l’aval de plusieurs ETF Bitcoin et Ethereum, la SEC semble ouvrir la porte à d’autres types de fonds liés aux cryptos. En parallèle, le “GENIUS Act”, voté cet été, encadre désormais les stablecoins de manière plus claire.

Dans ce contexte, Bitwise a senti le bon moment. Le fonds pourrait même voir le jour dès la fin novembre, autour de Thanksgiving. Il sera structuré comme un ETF classique “40 Act”, ce qui devrait faciliter son approbation.

Cela pourrait aussi booster la liquidité autour des projets liés aux RWA et aux stablecoins. En clair : attirer des capitaux frais, soutenir les entreprises innovant… Et renforcer l’idée que la blockchain n’est plus une simple expérimentation… mais un outil au cœur de la finance moderne

Source : Securities and Exchange Commission

