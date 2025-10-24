Fidelity ouvre Solana (SOL) au marché US : un tournant pour l’adoption

Fidelity ajoute Solana (SOL) à ses plateformes grand public et institutionnelles aux États-Unis. L’accès couvre Fidelity Crypto, Fidelity Crypto for IRAs, Fidelity Crypto for Wealth Managers et Fidelity Digital Assets. Le message est clair : les cryptomonnaies s’installent un peu plus dans l’offre d’un gérant historique, à mi-chemin entre finance traditionnelle et Web3.

Ce que Fidelity ouvre, et à qui

Un porte-parole de Fidelity confirme la négociation achat/vente de SOL sur l’ensemble des canaux crypto du groupe, du retail à l’institutionnel. L’intégration s’inscrit dans une stratégie de plus d’une décennie consacrée à bâtir des infrastructures, des produits et des ressources éducatives dédiées aux actifs numériques, en cohérence avec les solutions proposées sur les classes d’actifs classiques.

L’ajout de SOL intervient alors que l’intérêt institutionnel pour le réseau Solana s’intensifie. Le token figure désormais parmi les plus grosses capitalisations du marché, avec plus de 105 milliards de dollars et un rang de sixième crypto par la taille selon CoinMarketCap. Le pont entre clients traditionnels et infrastructures Web3 se renforce.

Pourquoi c’est un tournant pour Solana et pour Wall Street

De par son timing, d’abord. L’écosystème Solana se présente comme un hub potentiel des capital markets de l’internet, avec un discours centré sur la tokenisation. Les développeurs veulent attirer des actifs du monde réel : on parle d’actions, de fonds monétaires, de stablecoins, de collectibles. L’idée consiste à dégager de la liquidité de classes historiquement peu liquides, puis à l’exposer via une couche technique unique.

D’autre part, les briques se mettent en place. La communauté met en avant l’arrivée de versions cross-chain de USDt et de Tether Gold, lancées en octobre sur Solana. En principe, ce socle peut soutenir un réservoir de liquidité stablecoin plus profond pour la DeFi, donc réduire le slippage, les risques de dépegging et la fragilité des transactions. Un canal d’accès Fidelity facilite donc la découverte et la distribution auprès d’investisseurs déjà équipés en solutions du groupe.

Ce que cela change côté marché et côté régulation

Pour commencer, cela change la distribution. L’accès via Fidelity abaisse la friction d’entrée pour des profils conservateurs. Les conseillers et gérants de fortune peuvent désormais traiter SOL dans un environnement familier, avec des outils de conformité intégrés. Par ricochet, la demande devient moins dépendante des seules plateformes crypto natives.

Deuxièmement, l’infrastructure. La disponibilité de SOL dans des comptes IRAs et sur la plateforme institutionnelle du groupe professionnalise la garde, le reporting et le contrôle des risques.

Pour Solana, cela ouvre une fenêtre pour tester des cas d’usage institutionnels. On pense à des paniers tokenisés, à des flux trésorerie sous stablecoins, ou encore à des marchés 24/7 plus proches de la vision exprimée par certains régulateurs américains, favorables à un élargissement des horaires de négociation.

Enfin, la pédagogie. Fidelity insiste sur l’éducation produit. Cela compte. Entre volatilité, cybersécurité et risque protocolaire, l’adoption passe par une compréhension réaliste des avantages et des limites. À court terme, les équipes de conformité regarderont surtout la liquidité, l’opérationnalité et la traçabilité des flux associés à SOL. À moyen terme, l’enjeu sera l’exécution de la feuille de route tokenisation et l’interopérabilité des briques.

Et maintenant : la bataille des canaux

Il faudra d’abord observer la profondeur des flux sur SOL via les canaux Fidelity, puis la réplication chez d’autres distributeurs. Si la demande s’installe, les émetteurs et teneurs de marché pourront densifier la liquidité. L’ajout par un acteur de premier plan ne suffit pas. Il doit s’accompagner d’un ecosystem pull côté développeurs, d’une offre lisible côté produits, et d’une qualité de service constante.

L’annonce réduit un peu plus l’écart entre finance héritée et finance numérique. Elle offre à Solana un canal supplémentaire pour raconter une histoire d’infrastructure. Reste à convertir l’accès en usage : c’est là que se jouera l’adoption.

