8,3 millions de BTC en moins d’ici 2032 : voici le scénario explosif de Fidelity

Le dernier rapport publié par Fidelity fait une prévision intrigante et qui va surtout ravir les maximaliste du BTC. En effet, près de 42 % de l’offre actuellement en circulation, soit 8,3 millions de BTC, deviendraient illiquides d’ici 2032. En clair, ces tokens seraient retirés de la circulation active, verrouillés par des investisseurs de long terme et des trésoreries d’entreprises. Une excellente nouvelle pour le prix au premier abord. Mais cela pose également les bases d’une question tout aussi cruciale. Quelle est réellement la probabilité d’un scénario de sortie massive après coup ?

Deux groupes stratégiques verrouillent l’offre

Fidelity identifie deux catégories principales d’acteurs qui pèsent déjà énormément sur la liquidité du marché. D’un côté, les hodlers de long terme. On y retrouve tous les investisseurs qui conservent leurs BTC depuis au moins 7 ans sans les déplacer. Depuis 2016, leur stock n’a jamais reculé.

De l’autre, les sociétés cotées détenant au moins 1 000 BTC. Au nombre de 105 aujourd’hui, elles détiennent collectivement 969 000 BTC, soit 4,61 % de l’offre totale. En rassemblant ces deux groupes, Fidelity estime que 6 millions de BTC seront déjà entre leurs mains d’ici fin 2025. Autrement dit, c’est environ 28 % de l’offre totale du réseau.

Une pression haussière sur le long terme

Si la tendance se poursuit, 8,3 millions de BTC deviendraient illiquides d’ici 2032. Cela représenterait quasiment la moitié des tokens disponibles sur le marché. Dans un contexte où l’offre totale est limitée à 21 millions, cette concentration est de nature à alimenter une dynamique de rareté.

À la fin du deuxième trimestre 2025, ces deux groupes détenaient déjà 628 milliards de dollars de BTC, à un prix moyen d’achat autour de 107 700 $. C’est deux fois plus qu’un an plus tôt. De toute évidence, le Bitcoin n’est plus seulement un actif spéculatif. Il devient un outil de trésorerie institutionnelle et une réserve de valeur assumée.

Mais quid du risque de vente massive ?

Toute médaille a son revers et dans le cas d’espèce, la menace d’une vague géante de liquidation ne peut pas être totalement exclue. Or le cas échéant, il est quasiment certains que le marché risquerait de s’effondrer.

D’ailleurs, la récente évolution du marché a déjà mis en lumière le potentiel de nuisance de ces acteurs. En effet, en à peine 30 jours, les baleines ont vendu pour 12,7 milliards $ de BTC, soit la plus grosse vague de ventes depuis mi-2022. En conséquence, le prix du Bitcoin a reculé de 2 % sur la période, malgré une demande institutionnelle solide.

Imaginez donc ce qui se passerait dans un scénario où ces deux groupes se mettent à vendre. Une vente massive à contre-courant pourrait provoquer des corrections brutales, même si la tendance de fond reste haussière.

Rareté programmée, mais vigilance obligatoire

Le scénario de Fidelity met en lumière l’évolution structurelle du Bitcoin. Moins de liquidité, plus de tokens verrouillés, et une adoption croissante par les trésoreries publiques et privées. Si la tendance se confirme, le choc d’offre pourrait propulser les prix à des niveaux records d’ici 2032.

Mais les investisseurs doivent rester lucides. La concentration des avoirs entre quelques mains rend aussi le marché plus vulnérable aux mouvements soudains. En somme, le futur du Bitcoin pourrait être explosif, mais il ne sera pas sans turbulences.

Source : Fidelity

