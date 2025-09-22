Fed 2025 : premier cut, et déjà 1,9 milliard $ d’afflux vers les cryptos

Le 17 septembre 2025, la Réserve fédérale a abaissé son taux directeur de 25 points de base, ramenant la fourchette cible à 4,25 %. Il s’agit de la première baisse depuis 2023. Ce “hawkish cut”, présenté comme prudent, a suffi à déclencher une réaction massive des investisseurs. En l’espace d’une semaine, 1,9 milliard $ se sont dirigés vers les produits crypto.

Bitcoin et Ethereum en première ligne

Ce regain d’intérêt intervient dans un contexte de ralentissement économique américain. Faiblesse du marché du travail, inflation plus douce et dette publique qui dépasse 37 000 milliards $ : le cocktail a renforcé l’attrait des actifs alternatifs. Les flux se sont concentrés sur les deux leaders du marché.

Le Bitcoin a ainsi attiré 977 millions $ d’entrées nettes. Sur quatre semaines, le total dépasse désormais 3,9 milliards $. Dans le même temps, les positions “short Bitcoin” ont continué de reculer, avec seulement 83 millions $ d’encours.

Ethereum a également brillé, enregistrant 772 millions $ d’entrées. Le cumul depuis janvier atteint désormais 12,6 milliards $, un record historique pour l’actif.

Derrière ce duo, Solana fait aussi une performance notable avec 127 millions $. De son côté, XRP capte environ 69 millions $, confirmant l’élargissement de l’appétit institutionnel.

Un marché encore nerveux

Malgré ces afflux, la volatilité n’a pas disparu. Le Bitcoin a brièvement franchi les 117 000 $ avant de retomber vers 112 700 $, en baisse de 2,46 % sur 24 heures.

Ethereum a touché les 4 600 $ avant de glisser aussi vers 4 170 $. Dans la foulée, plus de 105 millions $ de positions ont été liquidées à la suite de la conférence de presse de Jerome Powell. Dans cette vague de liquidation, on retrouve environ 88,8 millions $ de positions Longs.

Certes les capitaux reviennent, mais ces secousses indiquent que le marché reste sensible aux signaux macro et aux mouvements de liquidité.

Les ETF crypto profitent de l’élan

De leur côté, les fonds négociés en bourse continuent d’absorber la demande. Le 19 septembre, les ETFs Bitcoin au comptant ont engrangé 222,6 millions $ de flux nets. BlackRock a mené la danse avec 246,1 millions $ d’achats, tandis que Grayscale a subi 23,5 millions $ de sorties.

Au total, les ETFs Bitcoin affichent désormais 57,7 milliards $ d’entrées cumulées, représentant 6,6 % de la capitalisation du BTC. Les actifs nets atteignent 152,3 milliards $.

Ethereum n’est pas en reste. Ici aussi, BlackRock enregistre 144,3 millions $ d’entrées sur son produit ETHA. Même si d’autres émetteurs comme Fidelity ou Grayscale ont connu des sorties, la tendance globale reste positive.

$GDLC (the first spot crypto '5' basket ETF) did $22m on its first day as an ETF. Really solid. $DOJE did $12m and $XRPR did $15m. All of them crush the avg ETF launch altho far cry from bitcoin. Still, gotta be happy with that if you are those issuers. — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 19, 2025

Le boom des nouvelles offres ETF

Ce mouvement de capitaux coïncide avec une vague réglementaire à Washington. La SEC a validé de nouvelles règles de cotation pour Nasdaq, Cboe et NYSE Arca. Les délais de lancement passent de 200 jours à seulement 75 jours, ouvrant la voie à une explosion de nouveaux produits.

Les demandes se multiplient déjà :

Un ETF spot Avalanche proposé par Bitwise.

Des fonds thématiques par Defiance.

Ou encore un produit 2x sur Orbs par T-Rex.

On compte désormais plus de 92 dossiers en attente, la plupart avec échéances en octobre et novembre. À Chicago, de nouveaux ETFs ont fait leurs débuts. On peut notamment citer le Dogecoin ETF (DOJE), qui a enregistré 6 millions $ dès sa première heure.

Il y a aussi le spot XRP ETF (XRPR), qui a dépassé 24 millions $ en deux heures. Tous deux ont surpris par leur démarrage supérieur à la moyenne des lancements.

Un signal fort malgré la nervosité

Le premier cut de la Fed en 2025 agit comme un catalyseur. Les investisseurs institutionnels reviennent en masse, et les ETFs deviennent la porte d’entrée privilégiée. Avec 1,9 milliard $ d’afflux en une semaine et un AUM record de 40,4 milliards $, la tendance est claire. La crypto retrouve sa place dans les portefeuilles.

Cependant, le marché reste fragile. La volatilité observée après la conférence de Powell le rappelle : les corrections ne sont jamais loin. Mais à moyen terme, le message est limpide : les capitaux institutionnels misent de nouveau sur Bitcoin et Ethereum comme alternatives face aux incertitudes macroéconomiques.

Source : SoSoValue, CoinShares

