SEC : Paul Atkins annonce un adoucissement des sanctions

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 15, 2025

La Securities and Exchange Commission (SEC) entre dans une nouvelle ère. Son président, Paul Atkins, a annoncé vouloir modifier l’approche de l’agence en matière de régulation des marchés financiers et du secteur crypto. Terminée, l’époque réputée imprévisible : Atkins veut privilégier le dialogue et la transparence.

Une rupture avec l’ère Gensler

Sous la présidence de Gary Gensler, la SEC a multiplié les poursuites contre les entreprises crypto. Plateformes d’échange, émetteurs de tokens ou sociétés de staking : beaucoup ont été ciblés sans avertissement, ce qui a nourri une image d’agence répressive et peu favorable à l’innovation. Des procédures comme celles engagées contre Coinbase ou Ripple avaient renforcé la perception d’une régulation hostile.

Paul Atkins, nommé récemment à la tête de la Commission, a tenu à clarifier sa ligne dans une interview accordée au Financial Times. Les entreprises seront désormais prévenues en cas de « violations techniques » avant qu’une action judiciaire ne soit envisagée. L’objectif est de laisser la possibilité de corriger des erreurs de conformité, plutôt que d’imposer immédiatement des sanctions. C’est une rupture nette avec la méthode Gensler, perçue par beaucoup comme dissuasive.

Un message fort pour le marché crypto

Cet assouplissement pourrait bien donner lieu à des répercussions rapides pour l’écosystème crypto. Les projets basés aux États-Unis sont souvent inquiets de la sévérité de la SEC, ce qui les poussait parfois à envisager un départ vers d’autres juridictions comme l’Europe ou Singapour. Ces derniers pourraient y voir un signal positif pour développer leurs services en conformité avec les règles. Cela concerne autant les plateformes d’échange que les émetteurs de tokens ou les sociétés de staking.

En clair, la SEC veut distinguer les infractions majeures, comme la fraude ou la manipulation de marché, des erreurs techniques mineures, qui pourront désormais être corrigées sans risque immédiat de procès

Cependant, Atkins a précisé que la SEC ne renoncerait pas à poursuivre les cas de fraude avérée ou de manipulation de marché. L’agence veut simplement éviter de pénaliser de façon disproportionnée des entreprises qui commettent des erreurs de conformité mineures.

Quelles conséquences à court terme ?

L’assouplissement du ton réglementaire pourrait contribuer à réduire l’incertitude qui pèse sur certains dossiers clés, comme les demandes d’ETF en attente (XRP, SOL, ETH). Pour autant, il ne s’agit pas d’un laissez-passer : Atkins insiste sur la volonté de maintenir un cadre solide, qui protège les investisseurs tout en encourageant l’innovation.

Le marché, sensible à tout signal venant du régulateur américain, pourrait trouver dans cette annonce un facteur de soutien, en particulier pour les altcoins qui souffrent d’un manque de clarté réglementaire depuis plusieurs mois.

Le changement de ton de Paul Atkins reflète une volonté plus large de réconcilier Wall Street avec son régulateur. Les milieux financiers traditionnels reprochaient eux aussi à la SEC son imprévisibilité nuisible aux marchés. Atkins pourrait ici renforcer la crédibilité de l’agence et favoriser un environnement plus compétitif. Si la promesse se confirme, les prochains mois pourraient voir un regain d’optimisme sur le marché américain… Longtemps perçu comme hostile aux initiatives crypto.

