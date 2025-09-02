5 milliards de dollars de gains sur WLFI : la famille Trump encore plus riche

Le marché crypto est un véritable tremplin financier. La famille Trump, déjà bien établie dans la finance traditionnelle, continue de multiplier les bénéfices. Avec la crypto, c’est une page qui se tourne, une nouvelle manière de profiter du positionnement politique et de leurs relations pour gagner gros. World Liberty Financial est le dernier exemple en date. Pour quelle raison ? Faisons le point.

Un lancement réussit pour le WLFI

C’est un succès commercial conséquent. Le WLFI, jeton de gouvernance du projet DeFi World Liberty Financial, est disponible sur les plateformes d’échange leaders tels que OKX, Binance ou ByBit. Avec plus d’un milliard de dollars de volume dans l’heure ayant suivi le listing, le marché a favorablement accueilli ce nouvel actif.

D’après les données disponibles sur Coinmarketcap, WLFI se positionne dans le TOP 30 des cryptomonnaies avec la plus importante valorisation. Avec une capitalisation qui est proche des 6 milliards de dollars, la FDV du projet est de 23,7 milliards de dollars. En prenant en compte ce chiffre, WLFI se positionne à la quinzième place, devant LINK et XLM.

La famille Trump, encore plus riche qu’hier

D’après les données rapportées par le Wall Street Journal, ce sont près de 5 milliards de dollars que la famille ajoute à sa fortune. Cela est toutefois temporaire en raison de la volatilité du WLFI. Pour le moment, avec les ventes liés aux contrats internes et partenariats, les chiffres tablent sur un gain réel, et non « papier » qui est de 500 millions de dollars.

Pour le moment, le montant estimé à 5 milliard de dollars n’a pas été encaissé. Ce sont des profits latents qui pourraient toutefois augmenter si World Liberty Financial continue de développer son écosystème en attirant des utilisateurs.

Pendant ce temps, le projet a déployé son stablecoin USD1 sur Solana, le même jour que le listing du WLFI. Une stratégie intéressante qui permet à la famille Trump de diversifier sa présence dans le Web 3. Avec le GENIUS Act et les autres initatives politiques, notamment l’interdiction des CBDC avec l’EO 14178, cela apporte un soutien indirecte à leurs ambitions dans l’industrie crypto.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

