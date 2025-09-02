Les personnalités les plus riches de la crypto ? Les plateformes d’échange dominent

Avec l’explosion du marché crypto ces dernières années et l’entrée progressive des institutionnels, de nouvelles richesses se forment. Quelles sont les personnalités qui disposent du plus important patrimoine ? Faisons le point et découvrons les secteurs qui dominent clairement le classement.

Les entrepreneurs crypto les plus riches : dans quels secteurs évoluent-ils ?

D’après quelques données rapportées par cointelegraph, vous pouvez découvrir ci-dessous le classement des plus riches personnes de l’écosystème, prenant en compte les données à date de juin 2025. En première position, et sans grande surprise, nous retrouvons Changpeng Zhao, plus connu sous le pseudonyme « CZ ». Fondateur et ex-CEO de Binance, il a construit sa fortune ces dernières années avec les performances remarquables du CEX et son positionnement comme leader du secteur.

À la seconde position, avec une fortune qui dépasse les 20 milliards de dollars, nous retrouvons Giancarlo Devasini. Co-fondateur de Tether, nous voyons plus souvent sur le devant de la scène le nom de Paolo Ardoino, actuellement à la position de CEO, tandis que Devasini est actuellement le CFO (Directeur administratif et financier).

Et sur la troisième place du podium, nous retrouvons Brian Armstrong, personnalité reconnue de l’écosystème en raison de son positionnement comme CEO de Coinbase. Plateforme d’échange historique du marché, sa fortune est de 15 milliards de dollars.

Plateformes d’échange et stablecoins : les solutions les plus rentables du secteur ?

Vous l’avez probablement constaté, mais sur le podium, les deux secteurs concernés dans l’industrie crypto sont les émetteurs de stablecoins et les plateformes d’échange. Un peu plus loin dans le classement, avec une fortune qui est « moindre », nous retrouvons des figures de projets historiques. Vitalik Buterin pour Ethereum, Chris Larsen pour Ripple ou Jed McCaleb pour Stellar (ancien de chez Ripple).

Ce classement n’est pas vraiment une surprise, mais plutôt une confirmation d’une réalité plutôt évidente : le paysage Web 3 est dominé par les plateformes d’échange et les émetteurs de stablecoins. Ces entreprises sont de véritables « machines à cash », elles sont particulièrement rentables, notamment Tether avec un business modèle plutôt simple.

Lors de la publication des résultats trimestriel du T1, Tether affiche un bénéfice qui dépasse le milliard de dollar. Quant à Coinbase, pour le second trimestre, l’entreprise marque un bénéfice net de 1,43 milliard de dollar. Des chiffres astronomiques qui expliquent l’envolée du portefeuille des personnalités à la tête de ce classement.

Best Wallet : une solution idéale pour conserver ses actifs

Quand bien même vous ne disposez pas d’autant de capitaux, protéger ses avoirs sur le long terme est essentiel. Pour cela, il est indispensable de s’orienter sur des solutions efficaces avec un haut degré de sécurité. Best Wallet est le candidat idéal, intégrant un code PIN, de la biométrie et des paramètres 2FA pour sécuriser vos cryptomonnaies.

Ce qui en fait sa force, c’est son écosystème, bien plus vaste que la concurrence. DEX intégré nativement, launchpad de tokens, gestion du portefeuille, prise en charge de 60 blockchains, swap cross-chain. Concrètement, la liste est longue, ce qui explique le potentiel du projet dans le cadre de sa prévente.

En effet, Best Wallet a donné naissance au jeton natif $BEST. Bien qu’il ne soit toujours pas listé sur des plateformes d’échange, ayant levé plus de 15 millions de dollars, le marché table pour un lancement dans les prochains mois, avec des perspectives haussières intéressantes.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

