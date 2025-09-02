XRP, ETH et SOL ciblés pour exploser : 3 altcoins prometteurs en septembre

La rentrée démarre avec un marché crypto sous tension. Beaucoup d’incertitude, mais aussi quelques signaux qui redonnent confiance. Parmi les actifs les plus surveillés, XRP, Ethereum (ETH) et Solana (SOL). Entre accumulation massive, afflux institutionnels et adoption en plein essor, certains y voient déjà les locomotives d’une nouvelle altseason.

XRP, la confiance des whales et l’adoption institutionnelle

XRP reste un cas à part. En août, près de 340 millions de tokens ont quitté les exchanges, selon les données on-chain. C’est énorme. Les whales préfèrent stocker leurs XRP hors des plateformes, un comportement typique d’accumulation.

Le token s’échange aujourd’hui autour de 2,80 $. La zone des 3 $ devient un cap presque obsessionnel pour les investisseurs, tant elle symbolise un tournant psychologique. Si ce seuil cède, un nouveau cycle haussier pourrait s’ouvrir, porté par une liquidité renforcée.

Le Japon joue ici un rôle clé. Avec l’appui de SBI Holdings et l’intégration de RippleNet dans plusieurs établissements bancaires, XRP continue de s’imposer comme solution de paiement transfrontalier. Cette adoption institutionnelle lui offre une assise solide, loin de la seule spéculation.

Ethereum, l’éternel challenger du bitcoin

Ethereum, de son côté, bénéficie d’un retour de flamme des institutionnels. Rien qu’en août, les ETF spot ETH ont capté plus d’1 milliard de dollars d’entrées nettes, menés par des acteurs comme BlackRock et Fidelity. Par conséquent, cela replace ETH au centre du jeu, aux côtés du bitcoin.

Les signaux on-chain confirment cette dynamique. La proportion d’ETH stakée continue de progresser, avec un rendement d’environ 4 % par an. En parallèle, l’EIP-1559 poursuit son rôle de réduction de l’offre circulante via le mécanisme de burn, ce qui accroît la rareté relative du token.

Sur le marché, l’ETH s’échange autour de 4 395 $, en hausse de 0,3 % sur 24 h. Les niveaux de 4 500 $ et 5 000 $ font figure de résistances majeures. Si elles sont franchies, les traders évoquent déjà un potentiel vers 5 800 $, à condition que les flux institutionnels restent soutenus.

Solana : adoption record et regain d’énergie

Solana ne ralentit pas. Sa TVL dépasse 8,5 milliards de dollars, en hausse de plus de 30 % sur trois mois. Dans le même temps, le nombre d’adresses actives hebdomadaires a franchi les 20 millions, preuve que l’écosystème attire de plus en plus d’utilisateurs.

Sur le plan technique, le SOL oscille actuellement entre 200 et 205 $, après une hausse de 2,2 % sur 24 h. Les résistances identifiées se situent à 220 $ et 240 $, avant l’objectif symbolique des 250 $.

Certains acteurs institutionnels ont d’ores et déjà commencé à intégrer Solana dans leurs bilans. Un signal de confiance qui confirme son statut de réseau incontournable pour la DeFi et au-delà.

Pepenode : l’outsider spéculatif du moment

Face à ces poids lourds, le marché garde un œil sur des projets plus récents. C’est le cas de Pepenode, en pleine phase de prévente. Inspiré par la culture memecoin mais enrichi de fonctionnalités communautaires, il attire déjà l’attention des traders en quête de volatilité.

Le pari reste risqué, et les observateurs le rappellent : ce type de token peut décoller brutalement lors de son listing, mais la chute peut être tout aussi rapide si l’engouement s’essouffle. Pepenode illustre bien cette double facette de l’altseason : à la fois terrain de jeu pour les actifs établis comme XRP, ETH ou SOL, et laboratoire d’expérimentation pour des projets communautaires plus incertains.

