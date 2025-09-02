Ethereum (ETH) : ce signal confirme le début d’un bull run historique

En 2017, Ethereum avait explosé de plus de 8 000 % grâce à quelques signaux techniques rares, et aujourd’hui, ces mêmes signaux réapparaissent. L’ETH se trouve autour des 4 520 $, un niveau clé où beaucoup de vendeurs attendent. S’il réussit à casser cette barrière, les analystes visent déjà les 4 800 $, voire bien plus. Ajouter à cela une liquidité mondiale en hausse, des baleines qui accumulent et un Q4 souvent favorable, et tous les ingrédients semblent réunis pour un nouveau bull run historique pour ETH.

Analyse technique Ethereum Septembre 2025

Actuellement, Ethereum se heurte à une barrière majeure : les 4 520 dollars. Les données de liquidité montrent un mur d’ordres vendeurs autour de ce niveau. Tant que cette résistance n’est pas franchie, le marché reste prudent. Mais en cas de cassure nette, le chemin s’ouvrirait rapidement vers les 4 800 dollars, voire bien plus.

$ETH about to choose a direction. 👀



It's in compression for 10 days now, a breakout should happen soon.



If Ethereum breaks out upwards, we probably go for the $4,800 rangehigh.



A downward breakout leads ~$4,000 as first support level. pic.twitter.com/PckkgSVoaM — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) September 1, 2025

Sur le graphique 4 heures ci-dessus, on peut voir que ETH évolue dans un triangle symétrique depuis une dizaine de jours. Ce type de figure annonce généralement un mouvement fort à venir.

Un breakout par le haut viserait la zone des 4 837 dollars, tandis qu’un rejet enverrait ETH chercher des supports autour de 4 071, puis 3 900 à 3 700 dollars.

Ethereum en septembre : pourquoi Q4 2025 pourrait tout changer

Historiquement, septembre n’est pas tendre avec Ethereum. Le mois affiche un rendement moyen de -6,1 %. En 2020 et 2022, ETH a même enregistré des pertes à deux chiffres, preuve que la période est souvent marquée par des prises de bénéfices.

La bonne nouvelle, c’est que le dernier trimestre de l’année réserve généralement un tout autre scénario. Octobre, novembre et décembre affichent en moyenne plus de 6 % de gains chacun.

Signaux techniques long terme : golden cross et fractal 2017

Au-delà du court terme, plusieurs indicateurs techniques de long cycle envoient des signaux rares. Le golden cross, lorsque la moyenne mobile 50 jours dépasse la 200 jours, vient de se former. Ce signal est historiquement annonciateur d’une hausse du prix qui dure. De plus, l’EMA100 vient de croiser l’EMA200 à la hausse, une configuration presque jamais observée.

Ces signaux sont les mêmes que ceux de 2017 et 2020, qui avaient précédé des bull runs a 473 et plus de 8000%.

Mais cette fois, le contexte est encore plus solide : Ethereum bénéficie du soutien institutionnel avec les ETF spot et d’une adoption massive dans la DeFi et les solutions Layer 2. Tout laisse penser que le cycle actuel pourrait dépasser les précédents.

Baleines Ethereum en accumulation malgré les prises de profits

Les données on-chain montrent un contraste intéressant. Fin août, Whale Alert a repéré un transfert de 33 622 ETH, soit environ 213 millions de dollars, vers Coinbase. Ce type de mouvement traduit souvent une volonté de vendre à court terme, ce qui pèse sur le prix.

Mais à l’inverse, plusieurs whales achètent massivement. On a observé une rotation de plus de 4 milliards de dollars de Bitcoin vers Ethereum, avec même une baleine accumulant près de 886 000 ETH.

Neuf nouvelles adresses ont aussi ajouté 456 millions de dollars en ETH, tandis que BitMine détient désormais près de 800 000 ETH. Même un vieux wallet inactif depuis 2021 est ressorti de l’ombre pour accumuler 6 334 ETH, retirés d’un exchange. Des signaux plutôt bullish.

Prévisions de prix Ethereum : 4 800 $, 8 000 $… jusqu’où peut monter ETH ?

Alors, jusqu’où Ethereum peut-il aller ? À court terme, tout dépendra du franchissement des 4 520 dollars. Si la résistance cède, les 4 800 dollars sont la prochaine cible logique. En cas de rejet, un retour vers les supports mentionnés reste probable, mais la tendance de fond resterait intacte.

À moyen terme, plusieurs analystes voient Ethereum évoluer entre 6 000 et 8 000 dollars d’ici la fin de l’année. Et si l’appétit institutionnel se maintient, certains évoquent même un scénario vers les 10 000 dollars. La route ne sera pas facile, mais tous les signaux convergent vers l’idée qu’un bull run historique est bel et bien en marche.

Source : TradingView

