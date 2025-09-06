Ethereum : les Whales ont renforcé leurs positions de 14 % depuis avril

Elles avancent en silence, mais leur influence est déterminante. Les “Whales” d’Ethereum n’ont pas chômé depuis le printemps 2025. Leur accumulation massive, +14 % en cinq mois, évoque la confiance qui détonne sur un marché encore marqué par la volatilité.

Début septembre, l’offensive discrète fait déjà tache dans les chiffres : ETH s’est stabilisé autour de 4 300 à 4 500 dollars, après une correction d’août qui aurait pu être plus violente.

Whales en action : accumulation stratégique et confiance affichée

Les données sont éloquentes à bien des égards. Dans les dernières heures seulement, près de 260 000 ETH, soit environ 1,14 milliard de dollars, ont été absorbés par de gros portefeuilles, selon Santiment. Et ce n’est pas un mouvement isolé : depuis avril, les positions des whales ont crû de 14 %, ce qui confirme justement une stratégie d’achat en période de baisse.

C’est l’accumulation qui a en effet permis de stabiliser le prix après une correction technique. Alors que Bitcoin consolidait autour de 110 000 $, Ethereum tenait bon, signe que la dynamique des grands détenteurs agit comme un amortisseur.

Impulsion positive de l’ETH et accumulation de baleines. Source : X/Altcoin Vector

Des stratégies divergentes, mais complémentaires

L’analyse de Glassnode et Altcoin Vector nuance le tableau. Les méga-whales, celles qui détiennent plus de 10 000 ETH, marquent une pause. Leur rythme d’accumulation a ralenti, mais elles restent assises sur plus de 2,2 millions d’ETH. Certains y voient une tactique, un “leurre” destiné à pousser les plus petits investisseurs à vendre, avant un éventuel retour offensif.

En revanche, les whales intermédiaires (entre 1 000 et 10 000 ETH) se montrent très actives. Rien qu’en août, elles ont ajouté 411 000 ETH à leurs coffres. Ces achats massifs font penser à l’anticipation d’une nouvelle vague haussière. Le marché, loin d’être déstabilisé par ces divergences, semble plutôt trouver un équilibre.

Comportements divergents parmi les baleines Ethereum. Source : X/Glassnode

Ethereum, plus liquide et plus convoité que Bitcoin

Le mois de septembre a livré une surprise : pour la première fois, le volume de trading spot d’Ethereum a dépassé celui de Bitcoin, selon Kaiko. En effet, ce basculement symbolique reflète un intérêt renouvelé pour l’ETH, surtout de la part des investisseurs institutionnels. La tokenisation d’actifs réels, dopée par des initiatives pilotes en Europe et en Asie, a favorisé cette montée en régime.

Techniquement, le marché semble prêt pour une nouvelle étape. Plusieurs analystes évoquent une cassure imminente des 4 500 $, avec un objectif situé autour des 5 000 $ d’ici à fin 2025. Les flux en staking ETH accentuent d’ailleurs cette conviction : bloquer vos jetons, c’est croire en l’avenir du réseau.

Les risques qui persistent

Tout n’est pas linéaire. Un détail récent a rappelé la fragilité du marché : une Whale a ouvert une position short x25 sur Hyperliquid, en pariant sur une baisse rapide d’ETH. De telles stratégies spéculatives ont de quoi provoquer des secousses violentes si elles s’emballent.

De surcroît, les seuils techniques restent déterminants. Un passage sous 4 200 $, puis éventuellement 4 000 $, pourrait déclencher une correction plus profonde. Le marché d’Ethereum s’appuie sur des bases solides, mais il n’échappe pas aux effets de levier ni aux chocs externes liés à la macroéconomie mondiale.

