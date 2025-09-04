Altseason 2025 : Ethereum prend la tête des altcoins face au Bitcoin

Cette année, Ethereum s’impose comme le moteur de l’altseason. Le jeton dépasse le bitcoin avec +200 % en cinq mois, soutenu par une croissance institutionnelle et des upgrades clés. Le capital semble basculer vers l’écosystème Ethereum, avec des altcoins comme Chainlink, Uniswap ou Layer Brett en embuscade pour la prochaine vague. Tech, rendement et hype : la saison des altcoins est peut-être déjà enclenchée.

Ethereum, actif charnière de la nouvelle altseason

Ethereum a absolument surperformé par rapport à bitcoin avec +200% de hausse en 5 mois. Aujourd’hui, l’actif évolue autour de 4380 – 4 400$. Les ETF spot Ethereum lancés en 2024 ont capté près de 500 M$ d’entrées nettes depuis juillet.

Des mises à jour comme Danksharding, Dencun et Verge réduisent notablement les frais, favorisant l’activité. Ethereum est réellement porté par des transformations techniques et une adoption institutionnelle qui ne fait que grandir. L’écosystème ne se contente pas de grimper, il redevient la plateforme centrale de l’écosystème altcoin.

Notons également la baisse de la dominance du bitcoin, tandis qu’Ethereum attire plus d’attention. L’ETH/BTC ratio a grimpé de 0,05 à 0,06 en trois mois, un signal typique de rotation vers les altcoins. Le cycle suit un schéma classique : première étape bitcoin, puis Ethereum prend le relais, suivi des autres altcoins. Le capital se déplace structurellement vers des actifs plus utilitaires (Ethereum en tête).

Cette rotation traduit un marché plus mature où les investisseurs diversifient une fois la sécurité du bitcoin validée. Ethereum est le premier bénéficiaire de ce mouvement.

Les altcoins liés à Ethereum en embuscade

Ethereum attire les capitaux. Mais ses « satellites » DeFi et même les memecoins de son écosystème captent aussi une partie de la hype.

Parmi eux, Chainlink (LINK) est un fournisseur d’oracles de plus en plus adopté dans la finance décentralisée. Il évolue aujourd’hui autour de 23$ et pourrait bien atteindre les 60 à 80$ si l’altseason se confirme.

Uniswap (UNI) profite également de la baisse des frais ETH. Aave (AAVE) gagne énormément en attractivité avec le retour de la liquidité, et affiche un augmentation de +40% sur trois mois. Leur potentiel de croissance est important. Un dernier bon exemple est Layer Brett (LBRETT), un token communautaire Layer-2 à fort effet viral. Il est apte à générer un effet multiplicateur en cas de bull run. Alors que l’intérêt institutionnel repose sur la stabilité d’ETH, les actifs du réseau Ethereum deviennent les spin-offs les plus explosifs. Le x25, x50 ou x100 n’est pas loin.

Enfin, si Ethereum apparaît comme le moteur de l’altseason 2025, certains projets s’attaquent à la modernisation du bitcoin lui-même. Bitcoin Hyper illustre ce courant en mettant l’accent sur la vitesse des transactions et la scalabilité. Il incarne l’idée qu’un « Bitcoin 2.0 » pourrait trouver sa place à côté des grands altcoins.

Les signaux précurseurs d’une altseason imminente

L’Altcoin Season Index est passé de 43 le mois dernier à 53 aujourd’hui, selon CoinMarketCap. Un passage au-dessus de 75 est une altseason confirmée.

La dominance de Bitcoin a chuté de plus de 65% fin juin à environ 58% début septembre, soulignant une montée relative des altcoins. Au troisième trimestre, la part des altcoins dans la capitalisation totale s’élève à environ 43 – 44 %, contre une dominance plus élevée du bitcoin auparavant.

Enfin, l’ETH staké dépasse 31% de l’offre, réduisant la liquidité disponible et le ratio ETH/BTC continue de progresser.

Les indicateurs convergent : montée de l’ETH, volumes altcoins en hausse, indicateurs en progression. Mais prudence, car tant que l’indice n’affiche pas officiellement une altseason confirmée, on reste dans une phase de transition.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

