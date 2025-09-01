BitMine accumule 1,72 million d’ETH : un trésor de 7,65 Md $ qui change la donne pour Ethereum

BitMine Immersion Technologies franchit une nouvelle étape. À ce jour, la société détient 1,713 million d’Ethereum, valorisés à 7,65 milliards de dollars, faisant d’elle la première “corporate treasury” sur ETH. Ce mouvement s’inscrit dans une stratégie institutionnelle offensive, renforcée par la liquidité exceptionnelle de son action sur le NYSE American.

Une accumulation record aux allures de rupture

BitMine confirme son ascension : la société possède désormais 1,713,899 ETH, soit environ 7,65 Md $, selon ses propres annonces récentes. En parallèle, ses avoirs totaux crypto et cash dépassent 8,82 Md $, plaçant ainsi BitMine en deuxième position mondiale, juste derrière MicroStrategy en termes de trésorerie crypto.

La dynamique est rapide et spectaculaire. En moins d’une semaine, BitMine a augmenté ses réserves de plus de 190 500 ETH, ce qui représente une hausse de 2,2 Md $ en crypto et cash. Ce mouvement démontre sa volonté de tirer parti des zones d’incertitude du marché pour accroître son exposition.

Ethereum séduit les institutionnels

BitMine affiche une vision long terme, soulignée par l’objectif ambitieux d’acquérir 5 % de l’offre circulante d’Ethereum (soit près de 6 millions de tokens). Le pari est estimé à environ 22 Md $ aux prix actuels.

Ce positionnement repose sur plusieurs arguments solides : le rendement du staking (environ 3 à 4 % annuel), la réduction permanente de l’offre grâce au mécanisme EIP-1559, et le rôle central d’Ethereum dans la finance décentralisée, qu’il s’agisse des stablecoins, de la DeFi ou des NFT.

BitMine profite aussi de la mixité de ses revenus entre minage Bitcoin, staking ETH et stratégie d’accumulation, ce qui renforce la résilience de son modèle.

La position de BitMine modifie les équilibres du marché. Le retrait de liquidité sur le spot accentue la rareté, ce qui augmente la pression haussière potentielle tout en réduisant les volumes disponibles.

Quelles conséquences pour le marché ?

Ce choix alimente encore davantage le débat entre bitcoin et Ethereum. Le premier conserve son statut de valeur refuge, tandis que le second s’affirme comme un actif productif et utilitaire. La stratégie agressive de BitMine attire l’attention des investisseurs, et si d’autres institutions suivent le mouvement, l’impact pourrait être systémique.

En bourse, le titre reflète déjà cette confiance. Le NAV par action a grimpé de 22,84 à 39,84 $ en un mois. Cette hausse est portée par la combinaison ETH + cash et par une liquidité record, avec un volume moyen de 2,8 Md $ par jour. Toutefois, ces acquisitions via des at-the-market offerings soulèvent des interrogations : dilution potentielle pour les actionnaires, concentration de l’offre et enjeux de gouvernance.

L’accumulation de BitMine pourrait déboucher sur plusieurs scénarios. Dans l’hypothèse haussière, Ethereum se consoliderait comme actif stratégique, franchirait les 5 000 $ et poursuivrait son bull run. Dans un scénario plus neutre, l’ETH se consoliderait autour de 4 400–4 500 $ en attendant un nouveau catalyseur. Enfin, un contexte macro défavorable ou une régulation plus stricte pourrait inverser la tendance et provoquer une correction.

BitMine devient ainsi le premier « whale institutionnel » d’Ethereum. Avec un trésor de 7,65 Md $, la société repositionne l’actif dans la catégorie des réserves stratégiques de long terme. Si d’autres acteurs institutionnels imitent ce mouvement, Ethereum pourrait franchir un nouveau cap face à Bitcoin et conforter sa place de pilier du système financier décentralisé.

