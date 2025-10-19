ASTER explose sur Robinhood, mais survivra-t-il à son airdrop de 570M$ ?

Aster sort d’une semaine chargée. Le 16 octobre 2025, Robinhood frappe un grand coup en annonçant l’arrivée d’ASTER et de Plasma (XPL) sur son application américaine. C’est le coup de projecteur tant attendu pour le token.

Le marché plébiscite Aster

La réaction du marché ne se fait pas attendre : le cours d’ASTER prend immédiatement 10% d’un seul élan, frôlant les 1,36$. Cerise sur le gâteau : ASTER s’offre la deuxième place sur le podium des tokens de DEX décentralisés chez Robinhood, mettant la pression sur l’ogre Uniswap lui-même.

Parallèlement, le volume d’échange sur Aster DEX affiche 160 millions de dollars sur 24 heures. Bien qu’il reste loin derrière Hyperliquid (3,4 milliards de dollars), il devance aisément la plateforme Pump.fun.

Cet événement est très positif pour ASTER. Il élargit considérablement son accès auprès des investisseurs particuliers et renforce sa crédibilité. Toutefois, gardons les pieds sur terre. Une liquidité insuffisante, le volume de XPL est tombé sous les 110 000 $ après son listing, et une dépendance à l’égard de la spéculation soulèvent des questions sur la pérennité de cette hausse.

L’airdrop reporté : un coup de frein salutaire ou un signe d’alerte ?

Le 10 octobre, l’équipe d’Aster reporte son airdrop pharaonique de 320 millions de tokens, initialement prévu. La raison ? La communauté a vivement critiqué les calculs d’allocation, criant au manque d’équité. Face à la grogne qui enfle, les développeurs garantissent que les utilisateurs ne seront pas lésés. Personne ne semble convaincu.

À court terme, ce report pèse sur la confiance et est perçu négativement. Néanmoins, il pourrait éviter un déversement massif de tokens sur le marché, ce qui aurait écrasé le prix. À long terme, résoudre ces problèmes de transparence pourrait, au final, renforcer la gouvernance du projet. C’est une épée à double tranchant.

MEXC en effervescence : la fièvre spéculative s’empare d’ASTER

Le mois de septembre 2025 a été électrique sur l’exchange MEXC. Sur MEXC, le mois de septembre a mis le feu aux poudres. Les nouveaux traders ont débarqué en masse, avec une activité en hausse de 64% sur un mois. En effet, ASTER a su surfer comme un pro sur cette vague de folie, enregistrant une performance étourdissante de 712%, dopée par l’expansion de l’écosystème BSC.



Le phénomène est indéniablement bullish et sent bon la spéculation à plein nez. Il traduit une appétence féroce pour les récits porteurs. Mais attention, car il y a un hic de taille. Cette frénésie semble tirée par le farming d’airdrop et autres stratégies éphémères. Pas vraiment par une adoption réelle et pérenne. Tout ça pourrait bien retomber à zéro pendant le bear market.

Le moment de vérité approche pour ASTER

ASTER navigue actuellement entre une dynamique retail exceptionnelle et des défis opérationnels redoutables. Un de ces moments où tout se joue. D’un côté, les listings sur Robinhood et MEXC lui offrent une visibilité inédite. De l’autre, les retards d’airdrop et les craintes de dilution assombrissent le tableau.

Maintenant, la question qui brûle toutes les lèvres : ASTER peut-il maintenir son rallye phénoménal de 1 382% sur 30 jours ?

Le 20 octobre, avec le déblocage de plus de 570 millions de dollars de tokens, sera un véritable baptême du feu. L’actif devra alors prouver qu’il repose sur des fondamentaux solides, et non sur un simple feu de paille spéculatif. La suite promet d’être palpitante, mais le chemin est semé d’embûches. Affaire à suivre de très près.

Source: Coinmarketcap

