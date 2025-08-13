Ethereum Season : le ratio ETH/BTC continue de grimper

Le marché crypto vit actuellement un moment charnière : le ratio ETH/BTC grimpe à des niveaux inédits depuis plusieurs mois, confirmant ainsi la domination d’Ethereum sur Bitcoin en ce milieu d’année 2025.

Un ratio ETH/BTC au plus haut depuis plusieurs mois

Depuis le début de l’année, Ethereum surperforme nettement Bitcoin. Concrètement, le ratio ETH/BTC évolue désormais entre 0,035 et 0,037, soit ses plus hauts niveaux récents. Cette progression traduit clairement un flux de capitaux quittant Bitcoin pour se repositionner sur Ethereum, renforçant, de ce fait, la place de ce dernier sur le marché.

Par ailleurs, ce mouvement n’est pas isolé : Ethereum affiche deux trimestres consécutifs de surperformance face à Bitcoin en 2025. En outre, les données du ratio TOTAL3/ETH (mesurant la performance des altcoins hors BTC et ETH face à ETH) confirment cette tendance. Les altcoins sous-performent Ethereum, ce qui prouve que nous vivons bel et bien une « Ethereum Season » et non une simple altseason généralisée. Cette distinction est essentielle, car elle démontre que la dynamique actuelle profite avant tout à ETH plutôt qu’au marché alternatif dans son ensemble.

Un contexte technique favorable à Ethereum

Sur le plan technique, le ratio approche désormais des zones de résistance clés, notamment le niveau de retracement de Fibonacci à 0,382 (0,0305). En cas de franchissement, ce seuil pourrait indiquer un renversement durable en faveur d’Ethereum. Parallèlement, la dominance Bitcoin, actuellement autour de 62 %, recule progressivement, ce qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle phase haussière pour les altcoins si cette tendance se confirme.

De plus, les investisseurs surveillent attentivement les volumes sur les marchés dérivés ETH/BTC, en hausse constante depuis début juillet. Ce signal traduit un intérêt institutionnel croissant pour Ethereum. Historiquement, une baisse prolongée de la dominance Bitcoin précède souvent des hausses notables pour Ethereum et d’autres actifs majeurs. Ainsi, si la tendance se maintient, les traders longs sur ETH par rapport à BTC pourraient en tirer profit, en exploitant des zones de support et de résistance clairement identifiées pour optimiser leurs stratégies.

Les fondamentaux solides d’Ethereum en 2025

Toutefois, la montée du ratio ETH/BTC ne repose pas uniquement sur des facteurs techniques. En effet, sur le plan fondamental, Ethereum bénéficie de multiples catalyseurs :

La mise à jour Pectra , déployée en mai 2025, améliore sensiblement l’efficacité du réseau et réduit les coûts de transaction.

, déployée en mai 2025, améliore sensiblement l’efficacité du réseau et réduit les coûts de transaction. L’essor des solutions de couche 2 (Optimism, Arbitrum, Base), qui fluidifient l’usage et attirent de nouveaux projets.

(Optimism, Arbitrum, Base), qui fluidifient l’usage et attirent de nouveaux projets. La consolidation de la transition vers Ethereum 2.0, renforçant à la fois la scalabilité et l’attrait institutionnel.

De plus, ces avancées technologiques positionnent Ethereum comme un pilier incontournable pour les applications décentralisées, la finance décentralisée (DeFi) et les NFT. Par ailleurs, les volumes d’échanges sur Ethereum progressent fortement, parfois supérieurs à ceux de Bitcoin sur certaines journées de trading, confirmant l’intérêt grandissant du marché.

Des scénarios ambitieux pour le prix d’Ethereum

En conséquence, certains analystes évoquent des scénarios particulièrement ambitieux : si le ratio ETH/BTC atteignait son sommet historique de 0,14 (vu en 2021), et si Bitcoin franchissait les 150 000 $, le prix d’ETH pourrait grimper jusqu’à 16 000 $. Même si ce scénario demeure spéculatif, il illustre l’optimisme qui entoure actuellement Ethereum.

En outre, cette perspective s’appuie sur une confiance accrue des investisseurs. Malgré la volatilité inhérente au marché crypto, Ethereum continue d’attirer des capitaux longs terme, notamment grâce à ses revenus issus des frais de réseau et à sa capacité d’adaptation rapide via des mises à jour régulières. Ainsi, dans un marché où Bitcoin a longtemps été considéré comme l’unique référence, cette montée en puissance d’Ethereum change la donne. Pour un nombre croissant d’investisseurs, la combinaison d’un momentum technique fort et de fondamentaux solides fait d’ETH un choix stratégique à moyen terme.

En résumé, la hausse continue du ratio ETH/BTC illustre la domination actuelle d’Ethereum sur Bitcoin. Grâce à des innovations techniques, à une adoption institutionnelle renforcée et à un contexte de marché favorable, cette « Ethereum Season » pourrait se prolonger encore plusieurs mois, avant un possible élargissement à une saison altcoin plus large.

