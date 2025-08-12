Développeur Ethereum détenu en Turquie : toutes les infos sur l’affaire « Fede’s Intern »

L’arrestation de “Fede’s Intern”, développeur blockchain argentin et figure de l’écosystème Ethereum, à Izmir (Turquie) le week-end du 10–11 août 2025, déclenche une onde de choc. Les accusations, floues et juridiquement discutables, font craindre un précédent inquiétant pour les acteurs du Web3.

Un profil reconnu dans l’écosystème Ethereum

Originaire d’Argentine, “Fede’s Intern” s’est imposé comme infra builder et chercheur, contribuant à des projets open source clés. Sur les réseaux sociaux, il partageait régulièrement analyses techniques et conseils sur l’architecture d’Ethereum.

Pourtant, le ministère de l’Intérieur turc l’accuse d’avoir « aidé des personnes à mal utiliser le réseau Ethereum ». Ce motif reste très vague. Selon ses propres messages sur X, son avocat n’a reçu aucune preuve formelle et ne connaît pas la base légale invoquée. D’après plusieurs juristes turcs spécialisés, aucune loi locale ne permet une détention sur ce type d’argument.

So we now have more information. The minister of internal affairs of Turkey is saying I helped people misuse @ethereum. I’m fully open to cooperate with any authorities from Turkey or any country, we didn’t help anybody do anything, but we will also defend ourselves. — Fede’s intern 🥊 (@fede_intern) August 10, 2025

Garde à vue et soutien de la communauté

Durant sa garde à vue, le développeur a pu communiquer avec ses abonnés. Il a mentionné avoir été placé dans une pièce privée, nourri, et qu’un départ vers l’Europe en jet privé était en cours d’organisation pour préparer sa défense avec un cabinet spécialisé.

La réaction de la communauté crypto a été rapide. Des figures d’Ethereum et même de Solana ont offert soutien moral et aide juridique. Ryan Sean Adams, influenceur Ethereum, a parlé d’une situation « très préoccupante », rappelant que la Turquie était pressentie pour accueillir la Devcon 2026. Cette ironie n’a échappé à personne.

Un malentendu… ou un signal réglementaire ?

Certains estiment qu’il pourrait s’agir d’un malentendu technique ou linguistique. La décentralisation d’Ethereum est souvent mal comprise par les autorités, ce qui peut mener à des interprétations erronées.

Cependant, d’autres craignent un durcissement réglementaire. Jusqu’ici, la Turquie traitait les affaires crypto via le droit commercial ou pénal classique. Cette arrestation pourrait marquer un tournant en visant directement les développeurs d’infrastructures blockchain.

Des précédents internationaux qui inquiètent

Si les poursuites contre des développeurs blockchain sont rares, elles existent. Ce cas rappelle :

Le procès du développeur de Tornado Cash aux Pays-Bas et aux États-Unis, accusé de faciliter le blanchiment via un smart contract.

aux Pays-Bas et aux États-Unis, accusé de faciliter le blanchiment via un smart contract. Les arrestations de cadres de Binance au Nigeria, qui ont mis en lumière l’imprévisibilité judiciaire dans certaines juridictions.

Dans les deux cas, la responsabilité technique des créateurs d’outils open source a été directement mise en cause.

Situation actuelle et perspectives

À la date du 11 août 2025, “Fede’s Intern” n’a pas confirmé publiquement son départ de Turquie. Il annonce vouloir communiquer davantage une fois en sécurité, en coordination avec ses avocats.

Les autorités turques, de leur côté, n’ont publié aucun communiqué officiel. L’absence de transparence alimente les inquiétudes et pousse la communauté crypto à réclamer des garanties juridiques claires pour les builders travaillant dans des pays à risque.

I understand that some people don’t believe it. That’s why I didn’t tweet before. I’m also waiting to share more information until I’m out of the country and our attorney gives me the green light. I don’t know what the heck I win by inventing that this happened to me. https://t.co/BYZ5QkG1PY — Fede’s intern 🥊 (@fede_intern) August 10, 2025

Un avertissement pour les développeurs Web3

Cette affaire met en lumière un danger croissant : la frontière floue entre développement technique et responsabilité pénale. Dans un environnement mondial fragmenté, un code déployé sur une blockchain peut être accessible partout, mais son créateur peut être soumis aux lois locales les plus restrictives.

Pour les développeurs Web3, cela signifie qu’il faut désormais intégrer le facteur géopolitique dans toute stratégie professionnelle. Comme le montre le cas “Fede’s Intern”, un simple déplacement dans un pays à la législation floue peut devenir un risque majeur.

