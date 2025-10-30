Frais en chute libre, transactions record : Ethereum ou le secret de l’efficacité

Alors que sa blockchain enchaîne des volumes de transaction records, Ethereum réalise un petit miracle technologique avec des frais de transaction au plus bas. Dans les faits, aucun ralentissement et pas de rapport de saturation non plus. Juste de la performance, pure et maîtrisée. Et derrière cette prouesse, une révolution silencieuse en marche.

Ethereum bat des records d’activité tout en réduisant ses coûts

Cette semaine, le réseau a enregistré un pic journalier de plus de 1,6 million de transactions. C’est un niveau qui n’a plus été observé depuis le crash d’octobre dernier. Autrefois, ce type de pic aurait fait exploser les frais de transaction, mais le scénario est en nette opposition à la coutume.

Désormais, une transaction sur Ethereum coûte à peine 0,01 dollar. C’est un véritable record de stabilité puisque pour la première fois de l’histoire, l’explosion du volume de transaction sur le réseau est suivie d’une baisse durable des coûts. Une évolution au travers de laquelle les experts saluent la maturité et la scalabilité de la blockchain la plus en vue du marché.

Des frais historiquement bas, même lors des pics de demande

Les rapports d’analyse de Milkroad se passent de commentaire. Aujourd’hui, le prix moyen du Gas Ethereum se situe aux alentours de 0,16 gwei. Par exemple, pour faire un swap de jetons sur le réseau, il vous faudra dépenser environ 0,15 dollar et 0,27 dollar pour vendre un NFT.

Comparé au cycles passés, le contraste est très frappant. Par exemple, pendant le bull run de 2021, les frais de transaction sur le réseau, sont montés jusqu’à plusieurs dizaines de dollars. Aujourd’hui, l’histoire est toute autre. Ethereum est désormais synonyme de fluidité et de moindre coût.

Pour les développeurs et les entreprises, c’est un game changer total. Dorénavant, Ethereum est une blockchain extrêmement scalable et qui se prête aisément au déploiement d’activité à très grande échelle.

Dencun et Pectra en catalyseurs de la révolution

La recette de ce succès ? Dencun et Pectra, deux mises à jour majeures. A la suite de son implémentation en mars 2024, Dencun a complètement changé la gestion des données sur le réseau. Ainsi, en une seule année, les frais de transaction ont baissé en moyenne, de 95 %. De plus, cette même mise à jour a permis d’augmenter le débit des transactions.

Ensuite, Pectra a suivi en mai 2025. Cette nouvelle implémentation a doublé la capacité des “blobs” utilisés par les solutions de couche 2 (L2). Par conséquent, les frais de transaction sur les solutions de Layer-2 ont également plongé d’environ 50 %. Ensemble, ces deux améliorations ont totalement redéfini la dynamique d’Ethereum. Plus rapide, plus efficace et surtout, beaucoup plus fluide.

Les L2 au cœur de la stratégie d’efficacité d’Ethereum

L’explosion des solutions de Layer-2 est désormais, l’une des manifestations de cette performance. Cette couche a permis de décongestionner durablement le réseau principal. Et pourtant le déport du trafic n’a en rien compromis la sécurité de l’écosystème.

Optimism, Arbitrum, Base et bien d’autres encore. Tous profitent directement des optimisations de Pectra. L’écosystème s’élargit, les développeurs innovent, et la décentralisation s’accélère. En tout, on dénombré un pic journalier mensuel de 695,872.

En d’autres termes, ce modèle à deux niveaux démontre que Ethereum tient finalement une solution satisfaisante entre équilibre, puissance et accessibilité. Moins de Gas, plus de volume, et des frais en chute libre.

Maxidoge dans le nouvel écosystème Ethereum

Avec cette nouvelle configuration, Ethereum confirme sa position dominante dans la DeFi et bien au-delà. Les leviers de scalabilité accru désormais offert ont permis l’explosion d’une économie parallèle de memecoin. Un marché sur lequel, Maxidoge fait des émules, coincé entre polémique et excitation.

Adoptant un narratif ultra degen, Maxidoge se présente en successeur d’un Dogecoin qui tend de plus en plus à s’institutionnaliser. C’est donc pour continuer de proposer un cadre ultra spéculatif à la communauté DOGE que le jeton $MAXI table sur un levier x1000. Résultat des courses, les traders achètent Maxidoge dans la perspective de réaliser des swings agressifs.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Milkroad

