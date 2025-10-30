Des baleines Ethereum se réveillent après 10 ans : que préparent les pionniers de l’ICO ?

Dix ans sans bouger… et soudain, les baleines Ethereum de l’époque de l’ICO se réveillent. Plusieurs portefeuilles créés en 2014 viennent de bouger leurs ETH pour la première fois depuis presque une décennie. Vente, staking ou simple test de clé ? Le timing intrigue, surtout alors qu’Ethereum tutoie ses plus hauts annuels.

Des baleines de l’époque de l’ICO refont surface

Dix ans après la fameuse ICO d’Ethereum, plusieurs portefeuilles “historiques” viennent de se réveiller. Ces adresses appartiennent aux tout premiers investisseurs du projet, ceux qui avaient acheté leurs ETH en 2014 pour quelques centimes. Selon les données de Nansen et Santiment, trois baleines issues de cette période ont recommencé à bouger leurs fonds pour la première fois depuis près d’une décennie.

Historiquement, quand les long-term holders se réveillent, c’est souvent avant un moment clé : soit une prise de profits, soit un nouveau cycle de hausse. Le timing de ce réveil intrigue donc tout le monde.Parmi elles, une adresse qui avait reçu 20 000 ETH lors de l’ICO, pour seulement 6 000 $, a transféré 1 500 ETH vers Kraken après huit ans d’inactivité.

🐋 On-Chain Alert: Dormant Ethereum wallets from the 2014-2015 ICO era are suddenly active, moving coins after nearly a decade of inactivity.



When early holders this patient make a move, the market pays attention.$ETH #Ethereum #WhaleAlert pic.twitter.com/kFpJiIq62g — Ecomint NEWS (@ecomintnews) October 30, 2025

Une autre, bien plus massive, détenait 1 million d’ETH répartis sur trois portefeuilles… aujourd’hui valorisés à plus de 3,9 milliards $. Même un « petit » investisseur, qui possédait 158 ETH pour 49 $, s’est réveillé avec une mini-transaction de 0,001 ETH.

Les données on-chain confirment un vrai “réveil” collectif

Ce n’est pas un hasard isolé. Les plateformes d’analyse on-chain confirment une hausse marquée de l’activité des vieux portefeuilles. L’indicateur “Age Consumed” de Santiment, qui mesure combien de vieux tokens changent d’adresse, a atteint 502 millions le 6 septembre, puis 603 millions fin septembre. Une grande quantité d’anciens ETH s’est remise à circuler.

De son côté, Nansen a suivi les mouvements de ces adresses dormantes : transferts vers Kraken, vers de nouveaux portefeuilles, ou encore vers des contrats de staking. Cette activité semble coordonnée ou du moins synchronisée avec la hausse du marché. Un signe que certains anciens acteurs d’Ethereum reprennent du service, que ce soit pour vendre, sécuriser, ou simplement participer au staking.

Vente, staking ou simple test ? Les hypothèses se multiplient

Alors, qu’est-ce que ça veut dire ? Certains pensent que ces baleines veulent prendre leurs bénéfices. Et on les comprend : pour l’un des wallets, les 20 000 ETH valent aujourd’hui plus de 78 millions de dollars.

D’autres parient sur la stratégie long terme d’Ethereum. Le fait de déplacer 150 000 ETH vers un portefeuille de staking montre plutôt une envie de rester dans le jeu. Et puis il y a les petits transferts symboliques.

Des 0,001 ETH envoyés après dix ans d’inactivité, ça ressemble à un simple test technique. Juste de quoi vérifier si la clé privée fonctionne toujours. Une étape classique avant de passer à des transactions plus importantes. Bref, difficile d’interpréter ça comme une vente… ou comme un HODL éternel.

Certains y voient un bon signe : les pionniers reviennent peut-être parce qu’ils croient à une nouvelle phase d’expansion. D’autres restent prudents : si ces whales se mettent à vendre, cela pourrait mettre la pression sur le prix à court terme. Une chose est sûre : quand les dormants bougent, le marché tend l’oreille.

Sources : Nansen, Santiment

