ETH décroche sous 4 000 $ : carnage pour les positions longues des baleines

Ethereum a brièvement glissé sous la barre des 4 000 $, déclenchant une vague de liquidations massives. En seulement 24 heures, plus de 71 millions de dollars de positions longues ont été effacés, dont 36 millions $ rien que sur Bybit. Ce mouvement s’est produit lors de la session asiatique, au cœur d’un repli plus large où le Bitcoin est descendu vers 111 000 $. Le scénario confirme ce que de nombreux analystes redoutaient.

Les dérivés prennent le dessus

Ce nouvel épisode rappelle que ce sont bien les marchés dérivés qui dictent encore la tendance. Malgré des signaux positifs en spot, avec de l’accumulation et une hausse du staking, les leviers trop chargés ont fragilisé le prix. Le marché était largement biaisé en faveur des haussiers, et le flush semblait inévitable.

La bonne nouvelle : après avoir touché 3 900 $, l’ETH a rapidement repris le seuil des 4 000 $ qu’il peine à tenir à cet instant. C’est bien la preuve que la liquidité est encore présente même si le rebond reste fragile.

Les baleines dans la manœuvre

Beaucoup d’observateurs voient dans ce mouvement la main des baleines et market makers. Le transfert de près de 32 000 ETH depuis des portefeuilles dormants vers Binance et Wintermute renforce cette observation. En effet, la disposition de ces flux renforce l’idée que certains gros acteurs provoquent volontairement des secousses pour liquider les longs avant de racheter à meilleur prix.

Whales are aggressively buying $ETH now.



Today, 10 new wallets have bought 201K ETH worth $855 million from exchanges and OTC.



This often happens when ETH is getting closer to a bottom. pic.twitter.com/EUBMXE5cwZ — ZYN (@Zynweb3) September 25, 2025

D’ailleurs, Binance a vu ses réserves en stablecoins grimper significativement dans le même temps. Cela suggère une préparation à de nouveaux achats. Autrement dit, pendant que les petits traders se font liquider, les gros reprennent des positions en spot.

Une performance technique médiocre

Le prix de l’ETH a cassé les supports au-dessus de 4 100 $ et a plongé vers la zone des 3 980 – 3 990 $. En fait, toutes les moyennes mobiles (20/50/100/200) sont au-dessus du cours, confirmant la pression vendeuse.

Ainsi, le support immédiat se situe à 3 980 – 3 990 $. En dessous, on retrouve 3 900 $ comme seuil psychologique majeur. Si ce niveau cède, les prochaines cibles sont 3 700 $ puis 3 600 $.

Côté résistances, le premier mur est à 4 050 – 4 060 $, correspondant à l’EMA 20h. Plus haut, 4 110 – 4 120 $ s’aligne avec l’EMA 50h. Enfin, 4 200 – 4 220 $ représente une zone décisive, renforcée par l’EMA 100h et d’anciens niveaux de range.

Quelle suite pour Ethereum aujourd’hui ?

Sur la journée, sa structure montre une succession de chandeliers rouges, signe de capitulation rapide, avec de faibles rebonds. Mais la dernière mèche sous 3 980 $ indique que les acheteurs défendent encore la zone.

Pour qu’un scénario haussier puisse se dessiner à court terme, il faudrait que l’ETH réussisse dans un premier temps à tenir le niveau 3 980 $. Ensuite, un franchissement net du palier 4 060 $ ouvrirait la voie vers un retour à 4 120 $, puis potentiellement 4 300 $.

En revanche si la tendance actuelle se maintient au point de casser 3 980 $, ETH se retrouverait exposé à un repli vers 3 900 $, puis 3 700 $. En résumé, la position d’Ethereum est des plus précaires entre un support fragile et des résistances proches. La bataille des 4 000 $ décidera du prochain mouvement majeur.

Un piège sans fin pour le marché ?

La structure actuelle d’Ethereum montre un marché coincé entre deux forces opposée. D’un côté, la majorité des positions reste orientée à l’achat. En effet, plus de 75 % des contrats ouverts misent encore sur un rebond rapide au-dessus de 4 000 $. Ce déséquilibre crée une vulnérabilité, car il suffit d’une nouvelle secousse pour déclencher une nouvelle vague de liquidations.

De l’autre côté, les données révèlent aussi une accumulation progressive de liquidité vendeuse. Des clusters importants apparaissent entre 4 200 et 4 300 $, preuve que les traders préparent des positions courtes pour piéger un éventuel rebond trop rapide. EN aval, cela crée une zone de résistance psychologique que le marché devra franchir pour valider un vrai retournement haussier.

Ce double déséquilibre entretient une volatilité latente. Chaque mouvement de quelques centaines de dollars peut déclencher un enchaînement de stop-loss, soit à la baisse si les 3 900 $ cèdent, soit à la hausse si les shorts se font piéger au-dessus de 4 200 $.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Coinalyze

