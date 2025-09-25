Ethereum disparaît des exchanges : rareté historique, le marché s’emballe

L’offre d’ETH disponible sur les plateformes centralisées tombe à un niveau le plus bas depuis neuf ans. En parallèle, les sorties massives observées ces dernières semaines alimentent l’idée d’une rareté organisée. Le marché réagit : certains anticipent une phase de compression haussière, d’autres restent prudents face à l’ombre des liquidations.

L’ETH s’évapore des exchanges : données à l’appui

D’après les données publiées aujourd’hui, les réserves d’Ethereum détenues par les exchanges sont tombées à 14,8 millions ETH, leur niveau le plus bas depuis 2016. Le ratio « reserve exchange / supply totale » est de 0,14, ce qui signifie que seulement 14 % de l’offre totale est encore accessible au trading direct.

Sur 30 jours, les flux nets de retrait sur les plateformes centralisées ont atteint leur plus haut niveau depuis fin 2022, témoignant d’un rythme de sortie inhabituellement élevé. Certains observateurs notent que les institutions, ETF et « treasuries » accumulent discrètement ETH. Cela contribue au stress sur l’offre liquide.

Les ETF au comptant sur ETH absorbent aussi de grandes quantités de capitaux. Environ 6,75 millions d’ETH sont déjà verrouillés dans des produits institutionnels, pour un total de 28 milliards de dollars. Cela diminue encore la quantité d’ETH réellement disponible.

Pression haussière en latence mais risques à surveiller

Cette raréfaction de l’offre exerce une pression potentielle à la hausse sur le prix : quand moins d’actifs sont librement négociables, même une demande modérée peut amplifier les mouvements. On peut potentiellement anticiper un squeeze si les acheteurs reprennent la main.

@ethereum is getting the Wall Street glow-up. Treasuries are stacking ETH, exchange supply hits 9-year low, and Tom Lee’s calling US$10K to US$15K by year-end. BitMine holds 2.4M ETH. @btcmarkets — Rachael (@Rachael_M_Lucas) September 24, 2025

Cependant, l’écosystème reste fragile. Si le marché subit un choc (macro, liquidations, régulation), l’absence de liquidité sur les exchanges peut accentuer la chute. De plus, le phénomène n’est pas nouveau. Une trace similaire a été observée en 2025 dans des cycles précédents.

Une autre tension vient des détenteurs à long terme (LTH). Certains d’entre eux profitent de la fenêtre pour céder des positions, ce qui tempère l’élan haussier.

Enfin, le contexte macro pèse dans la balance. Le spectre d’un shutdown américain ou des décisions de la Fed sur les taux peuvent provoquer une fuite vers la liquidité. Et donc, freiner l’élan haussier malgré la rareté.

Source : SoSoValue

