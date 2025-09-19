Ethereum écrase Bitcoin : les ETF ETH attirent 213 M$ en pleine reprise du marché

Depuis le lancement des ETF crypto, le Bitcoin a presque toujours donné le ton général des flux d’investissement. Mais ce 18 septembre, le rapport de force s’est inversé. Les ETF Ethereum ont enregistré 213,07 M$ d’entrées nettes, dépassant largement les 163,03 M$ captés par les ETF Bitcoin. C’est la première fois depuis plusieurs semaines que l’Ether prend ainsi l’ascendant. Pour les investisseurs, c’est le signal d’une réorganisation particulière.

Bitcoin : toujours aussi solide, un peu moins flamboyant

Après deux jours consécutifs d’hémorragie, le retour en force des produits liés à ETH surprend et ravive le débat sur l’équilibre des forces. Au total, les ETF Bitcoin ont atteint un volume quotidien de 3,45 Md $, mais en recul par rapport à la veille.

Les actifs nets s’élèvent à 155,05 Md $, soit 6,62 % de la capitalisation du BTC. Un poids encore considérable, mais qui montre un léger tassement de la dynamique.

Cela dit, la performance reste honorable. Fidelity a mené la danse avec 97,35 M$ d’entrées sur son ETF FBTC. Ark & 21Shares ont ajouté 25 M$, Bitwise 12,78 M$, et Grayscale près de 11 M$. VanEck et Franklin ont apporté un flux plus modeste, autour de 6,8 M$ chacun.

Ethereum signe un retour en force

L’Ether a, lui, fait un bond spectaculaire. Fidelity a propulsé son ETF FETH en tête avec 159,38 M$ d’afflux. Grayscale ETH a suivi avec 22,9 M$, Bitwise ETHW avec 17,47 M$, et Grayscale ETHE avec près de 9,8 M$. Même Franklin a contribué avec un apport symbolique de 3,49 M$.

En tout, les ETF Ethereum affichent désormais 30,54 Md $ d’actifs sous gestion, soit 5,49 % de la market cap de l’Ether. Le volume quotidien grimpe à 1,54 Md $, confirmant que l’appétit institutionnel reste bien présent malgré un marché global morose.

Contexte de marché : avance à pas feutrés

Au moment où ses flux se constituaient, le Bitcoin s’échangeait autour de 116 879 $, en léger repli de 0,4 %. L’Ether de son côté, pointait à 4 537 $, capitalisant 547 Md $. Les volumes de trading au comptant ont baissé, traduisant une phase d’attente plus qu’un désengagement massif.

Le catalyseur principal reste la récente baisse de taux de la Fed, qui a redonné un peu d’air aux actifs risqués. En fait, la vague d’anticipation qui a précédé l’annonce officielle a apporté un soutien structurel énorme au marché des produits dérivés crypto. Le Bitcoin et Ethereum ont ainsi bénéficié d’une accumulation institutionnelle dans la perspective de hausses à moyen terme.

Un signal fondamental

Ce changement de dynamique dans le rapport de force entre les deux produits va bien au-delà d’un mouvement en lien avec les cycles de marché. En effet, depuis quelques mois déjà, plusieurs observateurs attirent l’attention sur un regain d’intérêt multifacette pour Ethereum.

Et pour cause, les investisseurs sont de plus en plus convaincu du potentiel latent et les cas d’application actuel ont énormément contribué à convaincre de ses perspectives d’avenir. De plus, l’ETH se positionne définitivement comme actif productif grâce à son rôle central dans la finance décentralisée. En outre, les options de staking offert par le système séduisent les investisseurs malgré la polémique.

D’ailleurs, pour certains spécialistes, ce changement de rapport de force peut devenir définitif sous certaines conditions. Ce sera notamment le cas, si les investisseurs continuent de privilégier les actifs offrant un rendement intrinsèque. Pour autant, le Bitcoin garde l’avantage en termes de profondeur de marché et de statut de valeur refuge.

ETH prend une longueur d’avance

Avec sa performance sur la séance précédente, ETH démontre une fois de plus, sa capacité à rivaliser directement avec le Bitcoin sur le marché des produits dérivés. Avec un narratif en pleine reconstruction, Ethereum pourrait bien réussir à mobiliser le capital institutionnel de façon durable.

Le cas échéant, il est fort probable que ce dernier s’installe définitivement à la tête de ce marché. Un scénario qui favorisera très probablement la course de l’ETH vers les 10 000 $. Pour l’heure, la compétition entre les deux géants est plus ouverte que jamais.

Source : SoSoValue

