Ethereum : un “megaphone pattern” l’envoie vers les 10 000 $

L’Ethereum (ETH) attire tous les regards. Sur le graphique hebdomadaire, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde affiche une formation technique redoutable : le “megaphone pattern” ou formation en éventail. Selon plusieurs analystes, ce schéma pourrait bien annoncer une envolée spectaculaire du prix vers les 10 000 dollars. Cependant, cette perspective dépend d’un élément clé : la rupture décisive du seuil psychologique des 5 000 $.

Qu’est-ce qu’un “megaphone pattern” ?

Un megaphone pattern, aussi appelé broadening formation, se traduit par une série d’oscillations qui s’élargissent progressivement : des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus bas. Cette configuration reflète une hausse de la volatilité, un marché où acheteurs et vendeurs se livrent une véritable bataille.

En général, ce pattern anticipe un mouvement explosif. Ainsi, si Ethereum parvient à franchir sa résistance immédiate à 5 000 $, il pourrait enclencher une dynamique haussière durable. Dans le cas contraire, un rejet violent pourrait ramener le cours vers les zones de support critiques, situées entre 3 000 $ et 3 500 $.

Le seuil des 5 000 $ : la clé du scénario haussier

Le niveau de 5 000 $ n’est pas qu’un chiffre rond. Il constitue une zone stratégique où s’accumulent un mur de vente dense et des positions short estimées à plus de 5 milliards de dollars. Un breakout au-dessus de cette barrière pourrait provoquer une cascade de liquidations, alimentant encore plus le rallye haussier.

Plusieurs traders estiment qu’un tel mouvement ouvrirait la voie à un rallye multi-années, avec un objectif final à 10 000 $. Néanmoins, d’autres insistent : sans confirmation de volume et de participation, le risque d’un faux breakout reste bien présent.

Des signaux techniques et fondamentaux alignés

Au-delà du seul aspect graphique, la tendance d’Ethereum bénéficie de plusieurs facteurs fondamentaux. D’abord, la sortie d’une longue phase d’accumulation de plusieurs années. Ensuite, la hausse des volumes sur les applications DeFi et NFT, qui maintiennent une demande structurelle sur le réseau.

Les données on-chain confirment également une accumulation massive par les whales et une entrée croissante de capitaux institutionnels, notamment depuis l’approbation récente d’ETF liés à Ethereum. De plus, les moyennes mobiles simples (SMA) à 12 et 25 semaines agissent comme supports dynamiques, renforçant la structure haussière.

Ethereum might be gearing up for a wild ride 🚀. Analysts are buzzing about a megaphone pattern on ETH’s chart that could send it soaring to $10K. But first, it needs to break past the $5K resistance, which could wipe out billions in short positions. That’s the kind of move… pic.twitter.com/92V9hXL38F — Seven Crypto 🐋 (@SevenWinse) August 28, 2025

Un scénario haussier mais encore fragile

Aujourd’hui, l’ETH évolue autour de 4 500 $, dans une zone d’attente. Tant que le seuil des 5 000 $ n’est pas franchi, le marché reste vulnérable à une correction. En cas de rejet, les supports à 3 500 $ et 3 000 $ pourraient entrer en jeu.

Cependant, les analystes restent globalement optimistes. Pour eux, la corrélation avec Bitcoin, combinée à l’adoption grandissante de la blockchain Ethereum, rend le scénario haussier quasi inévitable à moyen terme. Autrement dit, malgré une volatilité court terme, la tendance générale demeure bullish.

Vers un Ethereum à 10 000 $ ?

En résumé, le megaphone pattern place Ethereum dans une situation décisive. Le franchissement des 5 000 $ pourrait déclencher une ruée historique vers les 10 000 $, portée à la fois par la technique et par les fondamentaux. En revanche, un échec repousserait ce scénario et offrirait aux investisseurs de nouvelles zones d’accumulation.

Quoi qu’il en soit, Ethereum confirme son rôle de moteur dans l’écosystème crypto. La prochaine grande vague pourrait bien être en train de se former, et le seuil des 5 000 $ s’impose comme le point de bascule entre prudence et euphorie.

