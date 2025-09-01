Ethereum : Joe Lubin prédit un prix x100 et le flip du Bitcoin

Joseph Joe Lubin, cofondateur d’Ethereum et CEO de ConsenSys, vient de secouer l’écosystème crypto. Dans une déclaration audacieuse, il affirme que l’Ether (ETH) pourrait être multiplié par 100 et même dépasser le Bitcoin en tant que base monétaire mondiale. Pour lui, l’adoption massive d’Ethereum par Wall Street et les grandes banques rend ce scénario crédible et imminent.

Les prédictions explosives de Joe Lubin

Selon Lubin, l’ETH n’est plus seulement un actif spéculatif, mais la brique fondamentale d’une nouvelle infrastructure financière. Les grandes institutions financières, qu’il s’agisse de banques, de fonds ou d’acteurs de la gestion d’actifs, migreraient progressivement vers Ethereum pour profiter du staking, de la sécurité de ses contrats intelligents et de la scalabilité offerte par ses couches secondaires (L2/L3).

Dans ce contexte, Lubin n’hésite pas à projeter un futur où la demande institutionnelle explose :

“ETH will likely 100x from here. Probably much more.”

Un prix multiplié par cent placerait l’Ether autour de 450 000 dollars, un scénario qui, selon lui, reflète la valeur réelle du réseau lorsqu’il deviendra l’autoroute financière des banques et de Wall Street.

I am 100% aligned with almost all of what Tom @fundstrat says here.



Yes, Wall Street will stake because they currently pay for their infrastructure and Ethereum will replace much of the many siloed stacks they operate on (e.g. JPMorgam probably operates on several siloed stacks… https://t.co/bW93kkX1gW — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) August 30, 2025

L’hypothèse du “flippening” face au Bitcoin

La vision de Lubin va encore plus loin : l’Ether pourrait “flippen” le Bitcoin, c’est-à-dire dépasser sa capitalisation totale et devenir la référence monétaire de la crypto. Cette idée, déjà évoquée par certains analystes comme Tom Lee de Fundstrat, s’appuie sur un argument central : l’utilité d’Ethereum dans la finance traditionnelle.

Alors que le Bitcoin reste perçu comme une réserve de valeur, Ethereum s’impose comme un réseau transactionnel, programmable et flexible. Lubin l’a résumé sur X de manière lapidaire :

“Yes, Ethereum/ETH will flippen the Bitcoin/BTC monetary base.”

Autrement dit, le Bitcoin conserverait peut-être son statut d’or numérique, mais Ethereum pourrait devenir le “dollar décentralisé” de demain.

Les données de marché en soutien

Cette déclaration n’intervient pas dans le vide. Les chiffres récents confirment une dynamique favorable :

En août 2025, l’ETH s’échange autour de 4 460 $ , avec une capitalisation de 536 milliards $.

, avec une capitalisation de 536 milliards $. Les ETF sur Ethereum, portés par des géants comme BlackRock et VanEck, absorbent près de 5 % de l’offre totale d’ETH en un an.

d’ETH en un an. Des entreprises cotées comme Sharplink Gaming et Bitmine Immersion détiennent désormais plus de 6 milliards $ d’Ether en trésorerie.

et détiennent désormais plus de d’Ether en trésorerie. Les analystes fixent des cibles progressives : 5 100 $ à court terme, 7 000–8 000 $ d’ici 2027, et 10 000–12 000 $ à l’horizon 2030.

Ces chiffres suggèrent qu’un basculement institutionnel est bel et bien en cours, même si l’hypothèse d’un x100 reste aujourd’hui spéculative.

Réactions du marché et critiques

Sans surprise, les prédictions de Joe Lubin ont déclenché des débats passionnés. Les partisans d’Ethereum saluent une vision cohérente avec la montée des ETF et l’intérêt croissant des banques pour la tokenisation et le staking. Les sceptiques, en revanche, jugent ce scénario trop optimiste, pointant les limites de la scalabilité et les défis réglementaires.

Lubin répond à ces critiques en avançant deux éléments :

Les innovations en cours – notamment le Proof-of-Burn et la montée des solutions L2/L3 – renforceront la durabilité économique du réseau. Le système bancaire n’aura pas d’autre choix que de migrer vers une infrastructure plus ouverte et programmable.

Ainsi, selon lui, l’écosystème crypto entre dans une nouvelle ère où Ethereum deviendra incontournable, même pour ses détracteurs.

Les points essentiels à retenir

En résumé, le message de Lubin se décline en trois axes :

Adoption massive : Wall Street et les grandes banques s’orientent déjà vers Ethereum pour le staking et les infrastructures DeFi. Prix exponentiel : Lubin évoque un potentiel de croissance de 100x pour ETH, soutenu par la demande institutionnelle. Flip du Bitcoin : l’Ether pourrait devenir la base monétaire de référence, reléguant le BTC à un rôle de simple réserve.

Source : Joe Lubin

Pour aller plus loin dans le sujet :