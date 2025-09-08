Ethereum en baisse : les ETF ETH perdent 788 M$ en quatre jours

La première semaine de septembre a été brutale pour les produits ETF Ethereum. En seulement quatre jours, du 2 au 5 septembre, ces fonds négociés en bourse adossés à l’ETH ont enregistré des sorties nettes de 787,6 millions de dollars. L’hémorragie a culminé le jeudi 5 septembre avec un retrait record de 446,8 millions, l’une des plus grosses sorties quotidiennes depuis leur lancement. A quoi faut-il s’attendre désormais ?

Une fuite de capitaux sans précédent : Les raisons la déroute

Derrière cette sortie massive se cache en réalité, la conjugaison de plusieurs facteurs transversaux. Dans un premier temps, il y a les restrictions intrinsèquement liées à la notion de staking. Contrairement au marché spot, les ETF ETH n’offrent pas la possibilité de faire du staking. Cela rend leur exposition moins attractive lors des semaines “risk-off”, où la recherche de rendement devient essentielle.

Ensuite, Ethereum conserve une réputation de “higher-beta asset”. Cela signifie qu’il réagit de façon amplifiée aux variations de marché. Quand l’appétit pour le risque baisse, l’ETH devient naturellement la première cible des désengagements.

Enfin, le climat macroéconomique reste tendu. Les craintes de récession aux États-Unis, les taux longs en hausse et les données décevantes sur l’emploi nourrissent la prudence. Dans ce contexte, de nombreux acteurs institutionnels ont préféré prendre leurs profits après un mois d’août euphorique, marqué par plus de 3,87 milliards d’entrées nettes dans les ETF ETH.

Grayscale, Fidelity et BlackRock au centre du mouvement

D’ailleurs, le détail des flux de transaction illustre assez bien l’ampleur du phénomène :

Grayscale ETHE a enregistré la plus forte sortie avec 309,9 M$ .

. Fidelity FETH a subi un retrait de 216,7 M$ le 4 septembre.

Par contre, BlackRock ETHA lui, réalise une performance plus contrastée. En effet, cet ETF a réussi à attirer 148,8 M$ d’entrées le 4, avant un basculement en 309,9 M$ de sorties le lendemain. Ces chiffres traduisent non pas un rejet d’Ethereum, mais une rotation institutionnelle vers des positions jugées plus défensives.

We are just getting started. Look at $ETH revenue this year, compared to 2021 – 2022 during the great bull run.



Some people say its going lower, some say its going higher, all I know is investing in ETF treasuries like $SBET Sharplink and Bitmine may be a good opportunity… pic.twitter.com/3rf4wHBFmd — Panzuki.eth⚡️ (@PandaAsiaStreet) September 8, 2025

Bitcoin profite de l’arbitrage

Pendant que l’ETH vacille, le Bitcoin résiste mieux. Avec un prix oscillant autour de de 111 811 $, il a progressé de plus de 0,5 % sur 24h et de 2,1 % sur la semaine. Ce contraste souligne son rôle d’“actif refuge” relatif au sein des cryptos.

Les ETF Bitcoin ont eux aussi connu de la volatilité, mais le bilan sur la même période reste positif. Pour les investisseurs institutionnels, BTC continue d’incarner une alternative plus simple et plus sûre, surtout en période d’incertitude.

L’état du marché ETH : entre faiblesse et résilience

L’ETH s’échange actuellement autour de 4 304 $, en baisse de 3,3 % sur la semaine. Sur le plan technique, cette zone apparaît comme une consolidation plutôt qu’un effondrement.

Certains signaux on-chain vont d’ailleurs à contre-courant. Les données actuelles montrent que les baleines ont augmenté leurs positions de 14 % en cinq mois. Cette accumulation de long terme tranche avec les sorties ETF, et reflète une conviction plus forte chez certains acteurs.

Une question de timing, pas de conviction

Pour plusieurs analystes, ces sorties massives ne traduisent pas un désaveu fondamental. Les fondamentaux d’Ethereum restent solides :

Adoption du staking ;

Activité DeFi ;

Etat du réseau ;

Avancées dans les solutions de scalabilité.

Le mouvement actuel s’explique davantage par le timing et les arbitrages de court terme que par une remise en cause structurelle.

Un avertissement, pas une condamnation

La sortie de près de 800 M$ en quatre jours constitue un signal fort. Elle rappelle qu’Ethereum reste plus sensible aux phases de stress que Bitcoin. Mais elle ne doit pas être lue comme un effondrement de la confiance. Au contraire, les données on-chain et l’accumulation par certaines mains fortes montrent que la dynamique de fond n’est pas brisée.

À court terme, c’est le support 4 300 $ qu’il faut particulièrement surveiller. Sur le moyen terme, les avancées du réseau et l’essor du staking devraient continuer d’ancrer Ethereum comme le second pilier incontournable du marché crypto.

Source : Farside Investors

Pour aller plus loin sur le sujet :