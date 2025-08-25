Bitcoin en baisse : les ETF tuent les frais de transaction & mettent les mineurs en crise

Depuis plusieurs mois, le Bitcoin traverse une situation inédite. Alors que les investisseurs institutionnels affluent grâce aux ETF, les frais de transaction s’effondrent. Résultat : les mineurs, piliers du réseau, ont de plus en plus de mal à rester rentables. Ce paradoxe entre succès financier des ETFs et fragilité technique pose une vraie question : le modèle économique du Bitcoin est-il en train de se fissurer ?

Des frais de transaction au plus bas depuis 2011

Les chiffres sont sans appel : les frais de transaction sur le réseau Bitcoin ont chuté de plus de 80 % depuis le printemps. Certaines transactions passent désormais avec des frais aussi bas qu’1 satoshi par vByte, c’est-à-dire quasiment rien. Dans certains blocs, les mineurs ne reçoivent tout simplement aucun frais, une première depuis plus d’une décennie.

Cette chute est spectaculaire : les frais moyens sont tombés à environ 0,87 $ par transaction, un niveau jamais vu depuis 2011. Ce ne serait pas un problème si l’usage du réseau explosait… mais ce n’est pas le cas. Le nombre de transactions stagne, et la demande pour l’espace dans les blocs baisse. Pour les mineurs, c’est un manque à gagner.

Pourquoi les ETF sont responsables

Les ETF Bitcoin, très populaires en 2025, ont attiré des milliards de dollars. Mais ce succès a une contrepartie : les BTC détenus via ETF sont stockés en custody, rarement déplacés sur la blockchain. Résultat : l’activité on-chain diminue, et donc la concurrence pour inclure une transaction aussi.

Plus de 1,3 million de BTC sont aujourd’hui immobilisés dans des produits financiers qui ne génèrent quasiment aucune transaction. Cela réduit la pression sur les blocs et fait mécaniquement baisser les frais. Autrement dit, l’adoption institutionnelle « coupe » le robinet de revenus pour les mineurs, sans que cela n’apparaisse immédiatement dans le prix du BTC.

Halving + frais en chute : cocktail explosif pour les mineurs

En avril 2024, le halving a réduit de moitié la récompense versée aux mineurs : ils ne gagnent plus que 3,125 BTC par bloc. Dans ce contexte, les frais de transaction sont censés compenser en partie cette baisse. Mais si ces frais disparaissent, le modèle économique des mineurs devient très fragile.

La conséquence est visible : de nombreux petits mineurs quittent le marché, incapables de rentabiliser l’énergie utilisé. Les plus gros, souvent cotés en bourse, comme Marathon ou CleanSpark, captent désormais plus de 32 % du hashrate mondial. Cette concentration inquiète, car elle remet en question la décentralisation du réseau Bitcoin.

La sécurité du réseau Bitcoin est-elle en danger ?

Le cœur de la sécurité de Bitcoin repose sur les mineurs. Ce sont eux qui valident les blocs et empêchent les attaques. Mais pour qu’ils fassent leur travail, il faut qu’ils soient motivés. Sans frais suffisants, l’incitation diminue, et donc la sécurité du réseau aussi.

À long terme, cela devient critique. En 2140, il n’y aura plus de récompenses en BTC, seulement des frais de transaction. Si le marché des frais reste aussi faible qu’aujourd’hui, il est difficile d’imaginer un réseau sécurisé uniquement par l’altruisme ou les usages secondaires. Certains experts parlent déjà de « crise du budget de sécurité ».

Le paradoxe d’un succès à double tranchant

L’arrivée massive des ETFs a donné au Bitcoin une reconnaissance institutionnelle sans précédent. Mais ce succès pourrait bien tuer à petit feu son écosystème on-chain. Avec des frais au plus bas et une pression croissante sur les mineurs, c’est tout l’équilibre du réseau qui vacille.

Il ne s’agit pas d’un effondrement, mais d’un signal d’alerte. Bitcoin reste solide… mais devra évoluer. Les mineurs, les développeurs et les investisseurs devront repenser ensemble le modèle pour éviter que la plus grande crypto ne devienne qu’une coquille vide…

Source : Glassnode, Galaxy Research

