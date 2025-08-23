Le rallye des ETF Bitcoin en 2025 : quel effet sur la liquidité et les prix ?

Le bitcoin n’en finit plus de bousculer les repères. Après avoir longtemps été perçu comme un actif marginal, il est aujourd’hui propulsé sur le devant de la scène par les fonds négociés en bourse (ETF). Depuis le début de l’année 2025, ces produits financiers attirent des capitaux massifs. Résultat : le marché se transforme, la liquidité bondit, et les prix du bitcoin flirtent avec des sommets encore inimaginables il y a quelques mois.

La SEC a ouvert la porte, les investisseurs se précipitent

Tout a basculé cet été. En juillet, la Securities and Exchange Commission (SEC) a validé un changement technique qui semblait anodin, mais qui a tout accéléré : les créations et rachats d’ETF Bitcoin peuvent désormais s’effectuer directement en cryptomonnaies. Une nouveauté ? Pas vraiment en Europe. Mais aux États-Unis, c’est un signal fort. Concrètement, ce mécanisme réduit les coûts de transaction et fluidifie le marché.

Pour les investisseurs institutionnels, jusque-là méfiants, c’est la bascule. Banques, fonds de pension, family offices… tous voient dans le bitcoin une nouvelle classe d’actifs à part entière. Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, l’a résumé d’une formule frappante :

« La production de bitcoins ne suit plus la demande des ETF ».

En 2025, à peine 165 000 nouveaux bitcoins sortiront des machines de minage. Face à des flux d’achats institutionnels colossaux, l’équilibre paraît intenable. Et certains analystes n’hésitent plus à évoquer la barre des 200 000 dollars avant la fin de l’année.

La liquidité explose… jusqu’au premier coup de froid

Les chiffres donnent le vertige. Sur certains ETF comme IBIT, les volumes quotidiens dépassent désormais le milliard de dollars. Les écarts acheteur-vendeur se réduisent à peau de chagrin : moins de 0,1 %.

Pour les gros investisseurs, c’est une bénédiction. Plus besoin de passer par des plateformes crypto parfois opaques et coûteuses. L’ETF offre une exposition simple, régulée, quasi-instantanée.

Mais l’histoire est moins linéaire qu’il n’y paraît. En août, un vent de panique a balayé le marché. En une seule journée, plus de 500 millions de dollars ont quitté les ETF Bitcoin.

Pour cause, la peur d’une stagflation américaine et la nervosité sur les marchés financiers. Le bitcoin est retombé sous les 115 000 dollars. Une piqûre de rappel : la liquidité peut être abondante… mais elle s’évapore dès que le climat macroéconomique se dégrade.

Rare, désiré, mais toujours imprévisible

Depuis le halving d’avril 2024, le bitcoin est encore plus rare. L’offre diminue, la demande explose. La mécanique est connue : rareté + afflux de capitaux = hausse des prix. Pourtant, la trajectoire reste accidentée. Chaque phase euphorique est suivie de corrections brutales. Les ETF, en aspirant massivement du bitcoin, accentuent ce phénomène.

Autre conséquence : une partie des investisseurs se tourne vers les altcoins. Quand le bitcoin devient trop cher ou trop volatil, l’argent cherche des alternatives. Résultat, la domination de la première cryptomonnaie, même si elle reste forte, est un peu moins écrasante qu’autrefois. Les secousses du marché rappellent que le bitcoin n’est pas encore ce « nouvel or numérique » totalement stable que certains aimeraient voir émerger.

Bitcoin Hyper : l’alternative qui accélère le réseau

Pendant que les ETF attirent les projecteurs, une autre tendance commence à faire du bruit : Bitcoin Hyper. Ce projet est une solution de Layer 2 bâtie sur l’infrastructure du bitcoin, mais avec une promesse claire : des transactions beaucoup plus rapides et moins coûteuses.

Là où le réseau principal semble encombré et cher en période de forte affluence, Bitcoin Hyper veut assurer une expérience fluide.

Pour les investisseurs, l’argument est simple. Si le bitcoin “classique” devient de plus en plus rare et cher, il existe un intérêt croissant pour les solutions qui démultiplient son usage sans sacrifier la sécurité. Bitcoin Hyper s’inscrit exactement dans cette logique.

En ce mois d’août 2025, certains analystes le citent même comme une alternative d’investissement crédible, parallèle à l’explosion des ETF. Non pas pour remplacer le bitcoin, mais pour compléter son écosystème et capter une partie de l’appétit spéculatif.

