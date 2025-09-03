Inflation US en baisse : le signal que Wall Street attendait ?

C’est une donnée passée presque inaperçue, mais qui pourrait bien changer la donne : selon le dernier indice Truflation publié aujourd’hui, l’inflation américaine est tombée à 2,02 %. Un chiffre qui redonne de l’espoir aux marchés, surtout quand on sait que le Bureau of Labor Statistics (BLS) s’attendais à une inflation à 2,7 %.

Wall Street attend un geste de la Fed

Derrière l’euphorie, il y a surtout un espoir : la baisse des taux. Selon les marchés à terme, la probabilité d’une baisse de 25 points dès la réunion de la Fed en septembre 2025 approche désormais les 92 %. Autrement dit, les investisseurs pensent que le pivot de la Fed est imminent.

Le marché y voient un feu vert : si l’inflation ralentit, cela ouvre la porte à une baisse des taux… et donc à plus de liquidités dans le système. Moins d’inflation = plus de chances de baisse des taux = retour de l’appétit pour le risque. Résultat : les actions tech, les valeurs de croissance, et bien sûr les cryptos en profitent. Et pour beaucoup, cette baisse surprise pourrait être le début d’un nouveau bullrun.

Mais attention, tout le monde n’est pas aussi optimiste. Plusieurs voix à la Fed restent prudentes. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a rappelé que l’inflation sous-jacente (core) reste encore au-dessus de 3 %, notamment dans les services.

De son côté, Alberto Musalem (St. Louis Fed) estime que la politique monétaire actuelle est « modérément restrictive », mais qu’il faut plus de données avant de bouger. Bref, Wall Street attend un geste… mais la Fed, elle, prend son temps.

Après des années de tension, un vrai tournant ?

Pour bien comprendre l’importance de cette annonce, il faut remonter un peu dans le temps. En 2022, l’inflation américaine avait dépassé les 9 %, forçant la Fed à enclencher une série de hausses de taux d’une violence inédite. Pendant deux ans, les marchés ont vécu au rythme des décisions de la Fed, avec des taux allant au-dessus de 5 %.

Aujourd’hui, avec une inflation qui retombe enfin autour des 2 %, le scénario tant attendu d’un retour à la normale semble se dessiner. Et pour les marchés, c’est une bonne nouvelle. Les investisseurs crypto de la première heure n’ont pas oublié que les plus grands bull runs sont souvent nés dans ce type de contexte : taux bas, argent qui circule, et envie de rendement.

Est-ce enfin la fin de l’ère des taux élevés ? Le retour des marchés euphoriques, des valorisations folles et des altcoins à x100 ? Peut-être. Ce qui est sûr, c’est que la machine est en train de se remettre en marche. Et comme souvent en finance… les premiers arrivés sont souvent les mieux servis.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Truflation

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

