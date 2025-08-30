Les ETF ETH dépassent-ils enfin les ETF BTC en attractivité ? Ces signes disent tout

Le marché des cryptomonnaies est en face d’une redistribution des cartes. Pendant plus d’une décennie, Bitcoin a gardé la vedette en tant que “réserve de valeur” numérique. Mais depuis le début de l’année 2025, les projecteurs se tournent vers Ethereum. Ses ETF enregistrent des afflux records, bien au-delà de ceux du Bitcoin. Les chiffres sont sans appel.

Les flux financiers penchent vers Ethereum

Les dernières statistiques laissent peu de place au doute. Au deuxième trimestre 2025, les ETF Ethereum ont drainé entre 2,85 et 3 milliards de dollars, quand ceux adossés au Bitcoin n’ont capté que 178 à 548 millions. Sur l’ensemble de l’année, la tendance se confirme : entre 11 et 12 milliards pour l’ETH contre seulement 8 à 10 pour le BTC.

Mieux, cette réorientation se retrouve aussi dans les cours. Depuis janvier, Ethereum progresse de 38 %, là où Bitcoin plafonne à 20 %. En août, le ratio ETH/BTC atteint 0,037, un sommet jamais vu. Un mouvement soutenu par une offre déflationniste, le staking offrant 4 à 6 % de rendement annuel, et des frais de transaction en forte baisse grâce aux solutions Layer 2, réduits de près de 94 % selon Coinfomania.

Graphique – ETF : Ratio total des avoirs ETH/BTC selon CryptoQuant

Pourquoi les institutionnels basculent vers l’ETH ?

Ce n’est pas qu’une affaire de spéculation. Ethereum n’est plus perçu comme une plateforme ordinaire d’applications décentralisées. Les investisseurs y voient désormais une infrastructure productive, capable de générer des flux financiers réguliers. En effet, la décision de la SEC américaine d’autoriser les rachats en nature dans les ETF ETH permet aux entreprises de staker jusqu’à 95 % de leurs avoirs. Résultat : un Total Value Locked qui grimpe à 45 milliards de dollars.

Aussi, le mécanisme de brûlage des tokens (EIP-1559), couplé au staking, renforce l’image d’un actif “auto-soutenu”. De l’autre côté, Bitcoin conserve son rôle de valeur refuge, surtout dans un contexte macroéconomique instable. Mais sa croissance repose davantage sur la rareté et l’acceptation mondiale que sur la génération directe de revenus.

Performances et signaux du marché

L’exemple de BlackRock en août 2025 est parlant. Son ETF Ethereum (ETHA) a enregistré 520 millions de dollars d’entrées en une seule journée. Dans le même temps, son produit équivalent sur Bitcoin (IBIT) voyait des sorties nettes. Une dynamique qui se reflète dans les ratios ETH/BTC, autant sur le plan technique que dans la composition des portefeuilles institutionnels.

Un tel glissement est consécutif à une volonté de capter plus de valeur via Ethereum, quitte à accepter davantage de volatilité. Les investisseurs savent que l’écosystème ETH reste plus risqué, mais ils parient sur son rôle central dans la montée des applications décentralisées et des services financiers numériques. Bitcoin, lui, demeure un socle. En revanche, de plus en plus d’acteurs privilégient une formule complémentaire : ETH pour le rendement et l’innovation, BTC pour la stabilité.

Quelles conséquences pour les investisseurs ?

Le basculement des flux vers les ETF Ethereum montre qu’un tournant structurel est en cours. Les cryptomonnaies s’avèrent aujourd’hui des infrastructures disposées à générer de la valeur de manière continue. Pour les institutionnels, cela ouvre la voie à une intégration plus naturelle dans leurs portefeuilles, à côté des classes d’actifs traditionnelles.

Les particuliers, eux, doivent retenir une leçon simple : la diversification reste clé. Miser uniquement sur Bitcoin, c’est jouer la carte de la sécurité relative. Ajouter Ethereum, c’est entrer dans une logique de rendement et d’innovation. Les produits comme ETHA (iShares Ethereum Trust) confèrent une exposition directe, mais avec les mêmes précautions que pour tout actif crypto. Il est impérieux de surveiller la volatilité, rester attentif aux cycles de marché et suivre de près la réglementation.

