Bitcoin, Ethereum et XRP décrochent face aux actions : le VIX sème le doute

Cette semaine, c’est le marché des actions qui ravit la vedette à celui des cryptomonnaies en phase de consolidation. En effet, le S&P 500 vient de signer un quatrième sommet consécutif à 6 519 points. Dans le même temps, le Nasdaq établit un record alors que le Dow Jones lui se rapproche de ses sommets. Voici ce que cela implique pour le marché crypto à court terme.

Les cryptos en retrait

Le rapport de septembre sur l’état de la production est en deçà des attentes. Mais en dépit de cela, c’est surtout la baisse des rendements obligataires en perspective d’une réduction des taux de la Fed qui retient l’attention. D’après l’open interest sur les contrats à terme, les traders anticipent un passage de 4,25 à 3 % sur les douze prochains mois.

Mais l’euphorie en formation sur le marché des actions est en contraste avec la sphère crypto. En effet, les cryptomonnaies majeures marquent le pas. Le Bitcoin se montre indécis, évoluant entre 114 000 $ et 117 000 $. Il affiche un léger gain à 115 400 $, mais reste loin de son record d’août au-dessus de 124 000 $.

De son côté, Ethereum passe de 4 800 $ à 4 500 $ en trois jours et ce, malgré l’attractivité que le staking lui apporte. Le contraste est saisissant. En fait, la perspective de la baisse des taux était censée renforcer son attractivité. Mais étrangement, la pression vendeuse se maintien encore sur le court terme.

Le XRP enfin, essaie toujours de consolider le tout nouveau support à 3,00 $. Cela dit, le cas particuliers des 15 milliards de liquidité que Ripple a dû absorber comptent pour beaucoup. Il faudrait donc lire l’actuelle performance du XRP sous le prisme de ce handicap.

Le VIX de la bourse de Chicago en invité surprise

Si les actions flambent, l’indice de la crainte sur la bourse de Chicago monte aussi. Le VIX a bondi de plus de 6 % à 15,68 points. En temps normal, il évolue à l’opposé des actions. Or, cette fois, il grimpe avec elles.

Historiquement, une telle divergence précède souvent des corrections. Comme le note Menthor Q, ce type de configuration reflète un marché en situation de surachat. En fait, les traders se couvrent massivement avec des options put.

Pour le marché crypto, ce signal est à double tranchant. D’un côté, la corrélation négative entre le VIX et le S&P 500 pourrait se rétablir brutalement, déclenchant un repli sur les actions et actifs risqués. Mais de l’autre, le retour à la normale pourrait libérer un nouvel élan haussier pour le Bitcoin.

La volatilité crypto se réveille

Les indices de volatilité du Bitcoin suivent la même trajectoire. L’indice Volmex a progressé de 3 % lundi, après avoir touché des planchers de plusieurs mois. Cette hausse traduit une nervosité croissante, alors même que les ETF au comptant continuent d’attirer des flux.

Depuis le lancement de ces produits, la corrélation habituelle entre le BTC et la volatilité implicite s’est brouillée. L’effet s’est accentué après le retour de Trump à la tête de la Maison-Blanche. Résultat : les mouvements deviennent plus imprévisibles, avec des réactions amplifiées aux annonces macro.

Ce qui attend les traders : un équilibre définitivement fragile

Les regards se tournent désormais vers le verdict de la Fed demain. Un assouplissement modéré (-25 bps) pourrait relancer une progression lente mais régulière du Bitcoin. En revanche, un geste plus agressif (-50 bps) risque de provoquer une euphorie générale, avec une flambée simultanée des actions, des cryptos et même de l’or.

En attendant, le support clé du BTC reste autour de 114 000 $. Dans le même temps, l’ETH devra défendre la zone des 4 500 $ alors que le XRP joue sa survie technique à 3 $. Wall Street célèbre de nouveaux sommets, mais la hausse du VIX rappelle que la peur n’est jamais loin.

Pour les traders, le message à retenir est celui du retour de la volatilité. Et dans ce climat, chaque décision de la Fed, chaque mouvement sur les taux ou les options peut devenir le déclencheur d’un nouveau cycle.

Source : Chicago Board Exchange

