Breaking News : lancement officiel des ETF XRP et Dogecoin

Julien Leroy
Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: 

C’est officiel : les premiers ETF spot sur Dogecoin (DOGE) et XRP viennent d’être lancés ce 18 septembre sur le Cboe. Une décision qui place désormais ces deux cryptos dans la cour des grands. Aux côtés de Bitcoin et Ethereum, déjà disponibles en ETF, et qui pourraient ramener des milliards sur le marché. L’ETF XRP (XRPR) a connu un départ fulgurant, 24 millions de dollars en seulement 90 minutes.

REX-Osprey lance les premiers ETF Dogecoin et XRP aux États-Unis

DOGE et XRP débarque officiellement en bourse. Baptisés REX-Osprey™ DOGE ETF (CBOE: DOJE) et REX-Osprey™ XRP ETF (CBOE: XRPR). Les deux fonds sont désormais listés et accessibles aux investisseurs américains via le Cboe.

Ils sont gérés par REX Shares et Osprey Funds, déjà connus pour leur “ETF Solana + staking (SSK)” lancé en juillet dernier, qui a rapidement dépassé 275 M$ d’actifs sous gestion.

DOGE, longtemps considéré comme un simple memecoin, bénéficie désormais d’une reconnaissance institutionnelle. Quant à XRP, il confirme son rôle d’actif sérieux pour les paiements transfrontaliers rapides et peu coûteux.

Prix de Dogecoin et XRP en direct : réaction du marché après le listing

L’ETF XRP (XRPR) a connu un départ fulgurant : selon l’analyste Eric Balchunas de Bloomberg, le volume a déjà dépassé 24 millions de dollars en seulement 90 minutes après son lancement. C’est 5 fois plus que ce qu’avaient généré les ETF à terme sur XRP lors de leur premier jour. Performance qui confirme l’impact immédiat de la cotation de l’XRP sur le Cboe.

À l’ouverture, le prix de Dogecoin (DOGE) a bondi en quelques minutes, atteignant 0,2823 $. Les volumes échangés ont explosé, dépassant les 5,81 milliards de dollars en 24h, confirmant l’euphorie des investisseurs.

Dans la foulée, XRP a suivi, pour atteindre 3,12 $, avec près de 7,99 milliards de dollars de volume sur 24h. Les deux actifs affichent ainsi une forte dynamique alors que les ETF viennent d’être listés sur le Cboe.

Du côté des autres cryptos, Bitcoin reste stable autour de 117 000 $, Ethereum gagne +2 %. Attention quand même : comme souvent avec ce genre de nouveauté, on peut vite passer d’un gros pump à un dump tout aussi violent. Les anciens holders en profitent pour “sell the news”, pendant que les ETF achètent.

Un signal fort pour les altcoins

Ce double lancement marque une étape clé : il crédibilise Dogecoin et XRP auprès des investisseurs traditionnels et ouvre la voie à d’autres ETF sur des altcoins. Certains analystes évoquent déjà la possibilité de voir débarquer des ETF Solana ou Avalanche, mais aussi Cardano, Chainlink et Polkadot, actuellement surveillés par le marché institutionnel et attendus avec impatience dans les prochains mois. dans les prochains mois.

Pour les investisseurs particuliers, cela pourrait créer un effet boule de neige. Plus de légitimité, plus d’adoption, et donc potentiellement plus de demande.

Source : Cboe

