Ethereum et Bitcoin : lequel réalisera un nouvel ATH en premier ?

Les deux plus gros actifs du marché ont opéré une correction technique ces derniers jours. Sur support, lequel des deux parviendra à rebondir en premier pour de nouveaux sommets ? Dans cet article, faisons un point technique sur le rapport de force entre les deux actifs et l’influence apportée par les flux entrants nets sur les ETFs crypto.

ETH/BTC : un rapport de force en constante évolution

La paire ETH/BTC est un indicateur indispensable pour naviguer correctement dans l’industrie crypto. À mesure que les années avancent, et que les projets se multiplient, la liquidité se fragmente. Toutefois, avec la hausse de la dominance sur bitcoin, la paire ETH/BTC n’a cessé de chuter depuis 2022.

Toutefois, avec l’institutionnalisation progressive sur ethereum, la paire ETH/BTC est en plein rebond. Ethereum revient d’entre les morts.

Quelques mois plus tôt, avec le passage temporaire sous les 1 500 dollars, plus personne n’y croyait. Ce retour en force témoigne d’un déplacement des liquidités et d’une surperformance d’ethereum depuis le mois de juin.

Flux ETF au ralenti, des données importantes à surveiller

Bitcoin a marqué ces deux derniers jours des entrées nettes positives qui cumulent 300 millions de dollars. Une rupture avec les jours précédents qui étaient dans le rouge. Plus globalement, la tendance reste au vert sur l’année 2025 avec une accélération en ce sens depuis la seconde moitié du mois d’avril.

Du côté d’ethereum, les jours dans le rouge se font plus rare, ce qui concorde avec la dynamique que nous constatons sur la paire ETH/BTC. Progressivement, ethereum devient un actif institutionnel. Il suffit de se pencher sur les données concernant les réserves stratégiques ethereum (SER). Ce jour, ce sont plus de 4,36 millions d’ethereum détenus, ce qui correspond à 3,60 % de l’offre totale en circulation.

Pendant ce temps, le nombre d’entreprises achetant quotidiennement du BTC dans le cadre des réserves stratégiques descend sous le ratio de 3. Un renversement du rapport de force qui profite à ethereum, ce qui explique la récente formation de nouveaux sommets.

Avec les informations en notre disposition, et les données portant sur les ETF spot et SER, ethereum est dans une meilleure posture pour former, durant les prochaines semaines, un nouvel ATH.

Bitcoin Hyper, le Layer 2 qui se développe sur la réussite de bitcoin

Le projet Bitcoin Hyper, nouvelle opportunité pour s’exposer au roi des cryptomonnaies ? Ce Layer 2 BTC souhaite révolutionner la DeFi en apportant sur le roi des cryptomonnaies de nombreuses narratives comme les memecoins, les dApps et des transactions plus rapides. Levant près de 13 millions de dollars, les regards sont tournés vers la capacité du projet à révolution l’écosystème bitcoin.

Audité par Coinsult et Spywolf, la prévente de $HYPER est idéale : s’exposer à un projet innovant et sécurisé, tout en bénéficiant de la solidité du bitcoin.

C’est une nouvelle manière de dynamiser l’industrie crypto, notamment en se servant de rootstock et des Zk-Rollups. Alors, qu’attendez-vous pour découvrir le projet ?

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :