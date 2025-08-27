Bullrun : tous les indicateurs disent de HOLD

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Août 27, 2025

Sur 30 indicateurs surveillés par les pros pour détecter un sommet de marché, aucun n’a encore tiré la sonnette d’alarme. C’est le verdict du dernier rapport publié par Coinglass. Résultat ? Le marché crypto est encore loin de son sommet. Pour l’instant, tout indique qu’il faut garder ses positions.

Le verdict des 30 indicateurs : zéro alerte

C’est une info qui rassure : 0 indicateur sur 30 activé, le signal est clair, le bullrun continue. Nous ne sommes pas en phase de pic, mais probablement encore en plein milieu du cycle haussier.

Coinglass compile chaque semaine 30 indicateurs clés, allant des métriques on-chain aux signaux techniques, en passant par les comportements des mineurs et les entrées/sorties sur les ETF. Ce tableau sert à identifier les moments où le marché devient surévalué… et donc risqué :

Cette semaine, aucun de ces indicateurs n’a atteint son seuil critique. Score global : 0%, soit 0/30 signaux de vente déclenchés. Cela signifie que, selon l’analyse croisée de tous ces éléments, le marché reste sain. Pas de surchauffe, pas d’euphorie, pas de panique à l’horizon.

Les signaux on-chain : confiance et accumulation

Le cœur du marché, ce sont ses investisseurs long terme. Et leurs mouvements parlent d’eux-mêmes. Les données montrent que les long-term holders détiennent plus de 15 millions de BTC, un record. Cela signifie qu’ils ne vendent pas, même avec la hausse récente. Ils misent sur une suite du bullrun.

De l’autre côté, les short-term holders ne détiennent que 2,99 millions de BTC, un niveau très bas. Cela montre que la FOMO n’a pas encore contaminé la masse. En résumé : les anciens gardent leurs positions, et la foule ne s’est pas encore précipitée. C’est très bon signe.

Les mineurs et les flux : pression vendeuse limitée

Autre bon signal : les mineurs ne vendent pas leurs bitcoins. Le Puell Multiple est à seulement 0,87, un niveau historiquement bas qui indique peu de pression de vente depuis cette partie clé de l’écosystème. Les mineurs, souvent premiers à prendre leurs bénéfices, restent calmes.

Du côté institutionnel, les ETF Bitcoin n’ont connu que deux journées de sorties nettes. Le ratio ETF-to-SPX montre qu’on est encore loin des sommets historiques. Pour l’instant, les capitaux restent investis, sans gros mouvements de panique ou de retraits massifs.

Les signaux techniques : encore bien loin du top

Certains indicateurs historiques sont très suivis par les analystes techniques. C’est le cas du Pi Cycle Top Indicator, qui ne s’active que lorsque le marché atteint un pic d’euphorie. Actuellement, il montre un niveau de 115 000 $, bien en dessous du seuil d’alerte fixé à 183 000 $.

Même constat sur le Golden Ratio Multiplier, qui situe le top potentiel au-delà de 200 000 $. Et sur le Bitcoin Rainbow Chart, le signal reste en zone “Hold”. Résultat : aucun de ces outils n’indique que nous approchons de la fin de cycle. Au contraire, il reste encore de la marge avant la surévaluation.

Les bull runs passés : comparer pour comprendre

Quand on compare les données actuelles avec les précédents cycles haussiers (2013, 2017, 2021), la différence saute aux yeux. À chaque fois, les indicateurs de Coinglass passaient progressivement au rouge au fur et à mesure que les prix grimpaient trop vite.

En 2025, ce n’est pas le cas. Les fondamentaux restent solides, l’euphorie est encore contenue, et la majorité des métriques clés indiquent que le marché n’a pas encore atteint son apogée. Cela laisse penser que le pic de ce cycle n’est pas encore là… et que le plus gros reste à venir.

Rester zen, rester long terme

Le message du marché est limpide : Hold. Aucun signal d’alerte, aucun top détecté. Le bullrun 2025 suit une courbe encore modérée, sans euphorie, mais avec de vrais soutiens structurels. La patience reste la meilleure stratégie.

Garder un œil sur ces indicateurs dans les prochaines semaines sera essentiel. Quand certains d’entre eux commenceront à virer au rouge, il sera temps de se poser des questions. Mais pour l’instant, profitez du bullrun, et n’ayez pas peur des petites corrections.

Source : Coinglass

Pour aller plus loin sur le sujet :