Nouveau bull run Dogecoin ? les holders achètent massivement le dip

Derrière l’apparente volatilité de Dogecoin, un mouvement plus intrigant prend forme dans les coulisses. En effet, DOGE a connu une baisse de près de 15 % depuis son pic du 24 août à 0,245 $. Mais loin d’être inactifs ou de prendre des bénéfices, les gros portefeuilles accumulent. Les institutionnels multiplient les signaux d’intérêt, et de nouveaux acteurs misent gros sur son écosystème. Entre annonces inattendues, ETF en préparation et $MAXI le cousin “bodybuildés”, le marché du meme culte semble préparer une nouvelle séquence.

Un contexte renforcé par des annonces de poids

Selon les données de Santiment, le volume des transactions supérieures à 100 000 $ atteint son plus haut niveau depuis cinq mois. En parallèle, le nombre d’adresses détenant entre 1 et 10 millions de DOGE a bondi, pour atteindre 4 288 portefeuilles. Tout indique une phase d’accumulation par les whales, plutôt qu’une distribution.

Cette vague d’achats survient alors qu’une nouvelle inattendue a animé l’écosystème. La société Thumzup, soutenue par la famille Trump, a acquis Dogehash Technologies, un acteur du mining Dogecoin. Pour les analystes, ce type d’investissement confère une légitimité supplémentaire à l’univers Doge, longtemps perçu comme purement spéculatif.

Par ailleurs, Grayscale considère sérieusement le lancement d’ETF spot sur Dogecoin. Même si l’approbation réglementaire reste incertaine, le simple dépôt souligne l’intérêt institutionnel croissant.

Les traders particuliers restent partagés

La volatilité récente n’a pas découragé certains profils très exposés. Le trader crypto James Wynn, malgré une liquidation de 22 627 $ sur une position levier x10, reste catégoriquement haussier. Pour lui, le sentiment baissier atteint un pic, ce qui crée une opportunité. “Time to go max long”, a-t-il lancé sur X, estimant que le marché est manipulé par des groupes organisés de traders.

Ses déclarations rappellent la dimension spéculative extrême du Dogecoin. Mais elles illustrent aussi la conviction d’une partie de la communauté que le jeton reste un levier de gains rapides.

Timeline bearish and calling for the bear market. Time to go max long.



MM’s just wiped out all the overly leveraged longs.



Time to RIP!!!! 🚀🚀🚀🚀 — James Wynn (@JamesWynnReal) August 25, 2025

Une structure technique prête à casser

Sur le plan graphique, DOGE évolue depuis début août dans une figure triangulaire symétrique. La ligne de support ascendante tient bon, signe d’une consolidation jugée saine par l’analyste Ali Martinez.

Un breakout haussier ouvrirait la voie vers les 0,285 $, soit un potentiel de +35 % par rapport aux niveaux actuels (≈0,21 $). Mais une cassure du support invaliderait ce scénario, et exposerait Dogecoin à un retour vers la zone des 0,19 $.

Accumulation discrète, potentiel explosif

Les baleines accumulent pendant la baisse, tandis que les particuliers restent divisés entre peur et optimisme. Ajoutez à cela des annonces comme l’achat de Dogehash par Thumzup ou la demande d’ETF par Grayscale, et le Dogecoin retrouve une dynamique intrigante.

Ce n’est pas encore un bull run. Mais si le support technique tient et que les flux institutionnels s’accélèrent, le prochain mouvement pourrait être violent et surprendre plus d’un sceptique.

Maxi Doge : Dogecoin “bodybuildée” en puissance ou plutôt volatilité

Dans le sillage de Dogecoin qui attire les baleines dans une accumulation mesurée, Maxi Doge le cousin extrême se prépare à potentialiser l’échappée. Ce memecoin DOGE inspiré et à la sauce gym bro est déjà fort d’une capitalisation à plus de 1,5 million de dollars en seulement quelques jours de prévente.

Son choix de tokenomics privilégie le marketing (40 %) d’un côté et un fonds d’expansion appelé “Maxi Fund” (25 %) de l’autre. Mais c’est surtout le phénoménal rendement (~383 %)de son méchanisme de staking qui en fait l’un des memecoins les plus attendus.

Audité par Coinsult et SolidProof, le contrat MAXI ne peut ni miner de nouveaux tokens, ni bloquer des utilisateurs, ni modifier les frais. Un actif indéniable pour le capital confiance du projet.

En tant que memecoin, Maxi Doge surfe de façon très assumée, la vague de la spéculation à outrance. Promesse de rendement explosif, branding viril et storytelling détonnant. Certainement un actif à considérer pour les plus téméraires.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Santiment

Pour aller plus loin sur le sujet :