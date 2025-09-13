ETH à 7 500 dollars ? Une explosion imminente grâce aux baleines

Ethereum reprend la lumière. Alors que la cryptomonnaie évolue autour de 4 400 dollars début septembre 2025, plusieurs signaux laissent penser qu’elle pourrait connaître une nouvelle envolée d’ici à la fin de l’année.

Des prévisions audacieuses, jugées irréalistes il y a quelques mois, circulent désormais ouvertement. Certains analystes, dont Standard Chartered, fixent un objectif à 7 500 dollars.

L’hypothèse s’appuie sur un cocktail puissant : accumulation des baleines, flux massifs dans les ETF et fondamentaux de réseau plus solides que jamais.

Un changement de ton chez les analystes

Le rehaussement de Standard Chartered a fait son effet : la banque britannique, jusque-là prudente, voit désormais Ethereum plus que doubler d’ici à décembre.

Dans son sillage, d’autres voix s’élèvent. Greg Magadini, responsable des produits dérivés chez Amberdata, estime qu’ETH « rattrape enfin son retard sur Bitcoin » et vise les 7 200 dollars à court terme. Et le marché des options abonde dans ce sens : une avalanche de calls placés sur des niveaux allant de 5 000 à 7 500 dollars illustrent la confiance renouvelée.

Bien sûr, cette bascule dans le discours est révélatrice : après des années où Bitcoin servait de baromètre unique, Ethereum s’affirme à nouveau comme une valeur de croissance avec, à la clé, son rôle central dans la finance décentralisée et les stablecoins.

Prédictions de prix de Standard Chartered / Source : Standard Chartered

Les baleines s’activent

Un chiffre circule beaucoup ces dernières semaines : 3,8 %. C’est la part de l’offre totale d’ETH absorbée par des acteurs institutionnels et de grandes trésoreries d’entreprise depuis juin.

Rapportée au rythme d’accumulation observé sur Bitcoin lors de précédents cycles haussiers, la cadence est presque deux fois plus rapide. Résultat de la course : l’offre disponible se raréfie, ce qui induit une pression haussière mécanique.

Le mouvement n’est toutefois pas homogène. Certaines baleines verrouillent leurs positions pour le long terme, d’autres choisissent de prendre des bénéfices stratégiques.

L’exemple de « 7 Siblings », ce portefeuille qui a cédé 88 millions de dollars d’ETH début septembre, rappelle que même dans un climat euphorique, des arbitrages existent. La dynamique globale reste cependant orientée vers l’accumulation.

Un réseau au sommet de son activité

Ethereum ne se résume pas à une courbe de prix. Le réseau affiche une santé remarquable : 1,88 million de transactions en une seule journée, un record. À cela s’ajoute une explosion des recherches Google, au plus haut depuis le bull run de 2021. Les signaux d’adoption se multiplient, dans la DeFi comme dans les dApps… et cela confirme l’utilité croissante du réseau.

Parlons maintenant technique. De ce point de vue, les améliorations prévues autour de la scalabilité et de l’efficacité énergétique séduisent les développeurs. Vitalik Buterin, discret ces derniers mois, insiste sur le rôle d’Ethereum comme « infrastructure publique de confiance ».

Une vision qui séduit autant les entrepreneurs du Web3 que les institutions financières friandes de solutions blockchain.

Graphique du prix de l’ETH sur 7 jours – Source : CoinGecko



Wall Street Pepe (WEPE) : le mème devenu catalyseur

Un autre acteur, plus inattendu, entre aussi dans l’équation : Wall Street Pepe (WEPE). Ce jeton issu de la culture mème, mais adossé à un narratif résolument pro-institutionnel, a trouvé une place singulière dans le marché.

En effet, il attire désormais des capitaux institutionnels et particuliers, séduits par son positionnement hybride entre finance traditionnelle et culture internet.

L’avantage de WEPE, c’est qu’il arrive à fédérer deux mondes souvent perçus comme antagonistes. D’un côté, il parle aux communautés crypto avec ses codes ludiques et viraux. De l’autre, il rassure les investisseurs plus traditionnels par une liquidité croissante, une structuration claire et un lien assumé avec l’écosystème d’Ethereum.

Plusieurs analystes voient en WEPE une passerelle culturelle et financière, capable d’amplifier l’adoption des tokens construits sur ETH. Les chiffres le confirment : depuis son listing sur les principales plateformes en juillet, le jeton a enregistré une hausse de plus de 280 % et figure à présent parmi les dix tokens mème les plus échangés au monde.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

