Après un rebond marqué en début de semaine, XRP consolide désormais autour de 3,05 dollars ce 12 septembre. Depuis deux jours, le jeton se maintient au-dessus du seuil psychologique des 3 dollars. Mais derrière ce niveau clé, certains indicateurs suscitent la prudence. Hausse des réserves sur les exchanges, ralentissement de l’activité on-chain et essoufflement de l’intérêt public : trois signaux d’alerte apparaissent alors que le marché attend un catalyseur clair pour prolonger la hausse.

Des réserves de XRP en hausse

Le premier signal d’alerte est celui de la montée des réserves de XRP sur les plateformes. Elles ont atteint début septembre leur plus haut niveau depuis sept mois.

Concrètement, cela signifie que davantage de tokens sont disponibles pour être vendus à court terme. Dans le jargon on-chain, une augmentation des soldes sur exchanges s’associe souvent à une préparation de liquidité destinée aux carnets d’ordres. Contrairement aux phases d’accumulation pendant lesquelles les réserves migrent vers des portefeuilles hors ligne.

Ce phénomène n’implique pas nécessairement une vente imminente. Mais il traduit une posture peut-être plus opportuniste de certains détenteurs. Car ce stock de jetons supplémentaires pourrait faire grandir une pression vendeuse et par conséquent freiner la progression. Historiquement, des pics de réserves ont coïncidé avec des phases de consolidation ou de correction, même dans un contexte globalement haussier.

Activité on-chain en retrait et ralentissement du XRPL

Le deuxième signal d’alerte concerne l’activité du XRP Ledger. L’usage du réseau a ralenti depuis la hausse qui avait porté le jeton au-dessus des 3 dollars. Les volumes enregistrés sur les échanges décentralisés (DEX) reculent. Pendant ce temps, le total de valeur verrouillée (TVL) diminue par rapport à cet été. Le nombre d’adresses actives montre également une tendance baissière.

Cette baisse d’activité est due à un essoufflement de la demande. Or une dynamique haussière durable suppose que le prix soit accompagné par une utilisation croissante du réseau. Lorsque le prix monte plus vite que l’usage, une divergence apparaît. Cela entraîne un risque de correction.

Le scénario n’est pas nouveau. En effet, dans le passé, plusieurs rallyes de XRP ont été interrompus après des phases de baisse on-chain, faute de relais d’activité suffisants.

Un intérêt public qui s’essouffle

Enfin, le troisième signal concerne l’attention du grand public. Les données de Google Trends montrent que les recherches liées à XRP sont en baisse depuis deux mois. Elles sont passées de 100 à 19 selon l’Index de Google Trends. Les recherches ETF XRP, elles, sont passées de 100 à 9 au cours du mois précédent. Tandis que d’autres actifs comme Dogecoin et Shiba Inu, eux, voyaient leurs recherches augmenter.

L’arrivée d’investisseurs frais est essentielle pour prolonger un mouvement haussier. Si l’intérêt retombe trop vite, le rallye repose alors uniquement sur les acteurs déjà exposés, dont certains pourraient être tentés de prendre des bénéfices. À court terme, l’absence de flux entrants supplémentaires limite donc les perspectives immédiates de hausse.

Un rallye sous surveillance

Pris séparément, ces trois signaux n’invalident pas la tendance de fond. Mais leur combinaison crée un environnement plus fragile, où chaque rejet technique peut déclencher une correction rapide.

Pour les traders, les niveaux à surveiller sont clairs : une clôture au-dessus de 3,10 dollars validerait la poursuite de la hausse avec des objectifs vers 3,30 à 3,50 dollars. À l’inverse, un retour sous 2,95 dollars exposerait XRP à une rechute vers 2,90 dollars. Le marché reste alors dans l’attente, à la fois de l’évolution des flux institutionnels et des annonces potentielles sur les ETF.

