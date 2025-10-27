L’IA identifie le prochain XRP : cette crypto pourrait devenir la star du prochain bull run

Trouver la future pépite avant tout le monde, c’est un peu le rêve de tous les investisseurs crypto. Et aujourd’hui, c’est l’intelligence artificielle qui s’en mêle. Après avoir analysé des centaines de projets blockchain, certaines IA ont commencé à faire remonter des noms bien précis : des tokens encore discrets, mais qui ressemblent étrangement à XRP… à ses débuts. Plusieurs nouvelles cryptos semblent prêtes à prendre le relais, avec une approche encore plus poussée.

Bitcoin Hyper : la fusion entre le Bitcoin et les smart contracts

Bitcoin Hyper, c’est un peu la rencontre improbable entre le sérieux de Bitcoin et la folie créative de Solana. Concrètement, il s’agit d’un layer 2 ultra-rapide, construit pour faire passer Bitcoin à la vitesse supérieure. Grâce à une VM compatible EVM (Ethereum) et basée sur la technologie de Solana, Bitcoin Hyper permet des transferts quasi instantanés, à très faible coût.

L’objectif est simple : faire de Bitcoin un véritable outil de paiement, aussi fluide qu’une carte bancaire ou qu’une appli mobile. Et pour ça, Bitcoin Hyper mise sur la scalabilité, la compatibilité inter-chaînes… et une communauté qui croit au potentiel du “Bitcoin programmable”. Le token $HYPER à déjà lever 25 millions de dollars et est encore en prévente, ce qui laisse une marge de progression énorme si l’adoption suit.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

XDC Network : le vrai rival de Ripple pour les banques

Si vous cherchez une crypto taillée pour remplacer SWIFT ou SEPA, XDC mérite votre attention. C’est une blockchain hybride, conçue pour les paiements internationaux et le commerce inter-entreprises. Son atout majeur ? Elle est compatible ISO 20022, la norme utilisée par les banques du monde entier pour les messages de paiement. Autrement dit, elle parle le même langage qu’eux.

Techniquement, XDC est rapide, peu coûteuse, et permet de transférer de la valeur avec une latence minimale. Plusieurs projets l’utilisent déjà pour la tokenisation d’actifs ou la finance B2B. Pourtant, son token reste encore très peu valorisé par rapport à ses fondamentaux. Si les institutions s’y intéressent sérieusement, XDC pourrait bien vivre une explosion similaire à celle de XRP à ses débuts.

Hedera (HBAR) : paiements et gouvernance d’entreprise

Hedera ne fonctionne pas comme les autres blockchains. Pas de mineurs ni de validateurs classiques ici : le réseau est gouverné par un “council” composé de géants comme Google, IBM, Boeing ou encore LG. Un modèle pensé pour inspirer la confiance, surtout du côté des grandes entreprises et des institutions.

Côté usage, Hedera se concentre sur les paiements rapides, les micropaiements, et la traçabilité. Là encore, le projet est souvent cité parmi les blockchains compatibles ISO 20022, avec une architecture conçue pour s’intégrer facilement dans des environnements réglementés. Et malgré tout ça, le token HBAR reste très accessible, avec un potentiel de valorisation important si les banques passent à l’action.

Trois outsiders qui peuvent surprendre

Bitcoin Hyper, XDC et Hedera ont tous un point commun : ils visent des cas d’usage très concrets, tournés vers les paiements, les institutions et l’adoption à grande échelle. Là où beaucoup de projets misent sur le buzz ou la spéculation, ces trois-là avancent discrètement… mais sûrement.

Si l’intelligence artificielle ne se trompe pas, l’un de ces tokens pourrait bien devenir le prochain XRP. En tout cas, tous les signaux sont là : innovation technologique, compatibilité avec les normes bancaires, et un vrai rôle à jouer dans le futur de la finance.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.

