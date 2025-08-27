BNB prêt à exploser : Le pari fou de Rex-Osprey

Après Solana, c’est au tour de BNB de faire son entrée sur le terrain des ETF de staking. Les sociétés Rex Shares et Osprey Funds viennent de déposer un dossier auprès de la SEC pour lancer un ETF BNB + Staking. Le produit serait coté sur le Cboe BZX Exchange et suivrait la logique suivante : investir massivement en BNB tout en exploitant les mécanismes de staking.

Le modèle : entre staking direct et liquid staking

L’idée est simple mais ambitieuse. Le fonds chercherait à staker la majorité de ses avoirs en BNB, tout en limitant à 15 % la part d’actifs illiquides. Le délai actuel de déblocage du staking BNB est de sept jours, ce qui n’empêche pas les promoteurs de prévoir une allocation conséquente vers cette stratégie.

Rex-Osprey ne veut pas se limiter au staking classique. Le fonds a également prévu d’investir dans des protocoles de liquid staking, permettant d’obtenir des jetons représentatifs du BNB staké. Ces jetons offrent les avantages du staking sans l’illiquidité, un atout majeur pour un produit coté.

Les détenteurs du futur ETF recevraient ainsi des compensations régulières. Cela se fera soit par l’augmentation du taux de conversion des tokens de liquid staking, soit par une hausse de leur solde. Une approche qui transforme le staking en flux de revenus prévisible pour les investisseurs.

Une structure de confiance

La garde des actifs numériques serait assurée par Anchorage Digital Bank, tandis que U.S. Bank prendrait en charge les avoirs traditionnels. Cette combinaison vise à renforcer la crédibilité institutionnelle du produit.

Selon le document déposé, la majorité des actifs serait investie directement en BNB, mais au moins 40 % devraient aussi être placés dans d’autres ETF ou ETP liés au token. Deux noms apparaissent déjà : le 21Shares Binance BNB ETP coté en Suisse, et le futur REX-Osprey BNB ETP.

Un pari déjà testé avec Solana

Ce n’est pas une première pour Rex-Osprey. En juillet, les deux sociétés ont lancé le Solana + Staking ETF, premier produit du genre aux États-Unis. Les débuts avaient déçu, avec des volumes plus faibles qu’attendu.

Mais l’arrivée d’options sur le fonds a tout changé. L’actif géré dépasse désormais 150 millions de dollars, preuve qu’un modèle de staking peut séduire dans un cadre réglementé.

Le BNB + Staking ETF reprend donc la même recette, mais avec une ambition plus grande. Et surtout, il arrive dans un contexte où BNB cherche à retrouver une dynamique haussière après plusieurs mois de volatilité.

La concurrence de VanEck

Rex-Osprey n’est pas seul sur ce terrain. En mai dernier, VanEck avait déjà déposé une demande pour lancer un ETF BNB avec composante staking. Mais la société avait pris soin de préciser que rien ne garantissait l’approbation de cette partie de l’offre.

Rex-Osprey, au contraire, mise tout sur cette stratégie. Le choix d’utiliser le Investment Company Act (déjà validé pour Solana) montre leur volonté de contourner les incertitudes juridiques qui freinent les ETF spot Bitcoin et Ethereum.

Analyse : un pari risqué mais stratégique

Ce projet représente un pari audacieux. Miser sur BNB, c’est s’exposer à un actif parfois contesté, mais incontournable dans l’écosystème crypto. Y ajouter le staking, c’est amplifier le rendement potentiel, tout en complexifiant la structure de gestion.

Pour les investisseurs institutionnels, un tel produit pourrait offrir une exposition double. D’un côté il y a les fluctuations de prix du BNB et de l’autre, le rendement du staking. Mais il faudra accepter une part de risque supplémentaire.

En l’état, le pari Rex-Osprey s’inscrit dans une tendance bien avancée. Il s’agit de transformer les cryptos en produits financiers hybrides, capables de séduire aussi bien les traders de Wall Street que les amateurs de rendement on-chain.

BNB, prochain catalyseur du marché des ETF ?

Le lancement de ce BNB + Staking ETF pourrait définitivement marquer un tournant. Après Solana, le fait de voir BNB entrer dans cette logique valide l’idée que les altcoins de premier plan cherchent leur place sur les marchés régulés.

Si la SEC donne son feu vert, Rex-Osprey tiendrait alors une longueur d’avance sur VanEck et ouvrirait la voie à une nouvelle vague de produits crypto basés sur le staking.

Pour BNB, ce pari fou pourrait bien devenir le catalyseur d’un nouvel élan. Mais comme souvent en crypto, entre promesse de rendement et incertitude réglementaire, le marché n’accordera pas de seconde chance.

Source : SEC

