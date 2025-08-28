Distribution ou pas, XRP garde son objectif explosif de 20 $

Après avoir touché un sommet à 3,66 $ le 18 juillet, XRP a subi une correction sévère. Le prix est tombé jusqu’à 2,72 $, avant de se stabiliser autour de 3 $ aujourd’hui. Une chute de près de 22 % qui soulève une question clé : simple phase de distribution ou signal que le rallye est terminé ? Pour beaucoup d’analystes, cette consolidation ne change rien au cadre macro haussier de l’actif.

Un objectif de cycle fixé à 20 $

Pour XForceGlobal, le potentiel d’XRP reste considérable. Selon lui, l’actif évolue dans un triangle symétrique sur le graphique journalier, un schéma souvent annonciateur de forte impulsion haussière. La cible principale de cycle reste inchangée : 20 $. Pour être plus précis, il prévoit même une fourchette entre 19 et 30 $ selon les scénarios. Deux chemins sont envisagés :

une distribution temporaire avant un breakout massif,

ou une consolidation prolongée avant une vague 3 puissante vers le haut.

Dans les deux cas, l’analyste rejette l’idée d’un retournement baissier majeur. “Aucun signal n’indique une capitulation durable”, souligne-t-il.

Les niveaux clés à surveiller

La bataille technique d’XRP se joue désormais sur des zones précises. La première se situe autour de 3 $, seuil psychologique qui fait office de pivot entre un scénario haussier confirmé et une consolidation prolongée. Tant que ce niveau reste défendu en clôture journalière, le sentiment reste globalement constructif.

Au-dessus, la résistance majeure se trouve à 3,66 $, atteint en juillet. Ce niveau correspond non seulement à un sommet pluriannuel, mais aussi à une barrière psychologique forte. Une cassure nette et validée au-dessus de 3,66 $ ouvrirait la voie à une accélération vers 4 $, cible immédiate issue du triangle symétrique. Cette zone représente le premier palier d’un potentiel nouveau cycle haussier.

En cas de succès au-dessus de 4 $, les résistances suivantes s’alignent autour de 4,40 $ à 6 $, niveaux cités par plusieurs traders comme objectifs intermédiaires avant l’éventuelle envolée vers 20 $. Ces zones serviront à mesurer la capacité des acheteurs à absorber la pression vendeuse accumulée depuis des années.

À l’inverse, un rejet sous 2,90 $ signalerait une fragilité plus marquée. Cela pourrait entraîner un retour vers 2,70 $, voire 2,50 $, niveau identifié par plusieurs analystes comme zone d’accumulation potentielle. Néanmoins, aucun signal de panique massive n’apparaît pour l’instant dans les volumes ou les indicateurs on-chain.

L’avis des traders expérimentés

Les analystes techniques chevronnés observent la consolidation actuelle d’XRP avec une certaine sérénité. Pour eux, ce repli s’inscrit dans une dynamique classique de marché haussier, plutôt qu’un signe de faiblesse profonde.

Le trader Matthew Dixon, connu pour ses analyses cycliques, souligne que la configuration actuelle ressemble fortement à une phase de distribution intermédiaire. Selon lui, XRP évolue entre deux vagues d’impulsion : une vague 3 déjà réalisée, et une vague 5 haussière encore à venir. Dans cette lecture, la consolidation en triangle symétrique serait une étape naturelle avant une nouvelle expansion vers le haut.

Dixon aussi fixe ses premières cibles autour de 4,40 $ à 6 $, zones qu’il considère comme des résistances intermédiaires. Pour lui, le franchissement de ces seuils serait le signal que le marché se prépare à un mouvement beaucoup plus ample. Au-delà, l’objectif des 20 $ évoqué par XForceGlobal ne serait plus un simple scénario théorique mais une possibilité tangible dans le cycle actuel.

D’autres traders partagent cette conviction. Ils rappellent qu’historiquement, XRP a souvent connu des retracements brutaux avant de repartir plus fort. Ces corrections temporaires servent alors à “secouer” les mains faibles, à recharger la liquidité et à consolider la base d’acheteurs solides.

Le vrai test approche

Malgré la volatilité récente, le marché conserve une conviction forte : XRP n’a pas dit son dernier mot. La zone des 3 $ agit comme un pivot. Si elle cède à la hausse, le jeton pourrait déclencher une des progressions les plus marquantes du cycle.

L’objectif de 20 $ paraît ambitieux, mais il reste au cœur du récit technique porté par les analystes. Distribution ou pas, XRP continue donc de se positionner comme l’un des paris spéculatifs les plus explosifs du marché crypto.

