BlackRock dément : aucun ETF XRP ou SOL en préparation

Pourquoi nous faire confiance L’équipe de Cryptonews France est exclusivement composée d’éditeurs, de rédacteurs et de journalistes avec une expertise avérée en crypto-monnaies, web3 et en jeux d’argent. Ils se portent garants de l’exactitude et de la pertinence de l’ensemble des contenus sur notre site. Chaque contenu est le fruit d'un travail de fond et chaque fait est vérifié via des sources fiables, et en faisant usage de leur expérience et expertise.

C’est une fin de suspense bien insatisfaisante pour les fans de XRP et Solana. BlackRock n’a aucun plan pour lancer un ETF sur ces deux cryptomonnaies. L’information, rapportée par ChainCatcher via Aggr News, refroidit les attentes du marché. Si aucune confirmation officielle n’a été publiée par communiqué, les signaux envoyés suffisent à indiquer que ni XRP ni SOL ne sont dans les cartons actuels du géant de la gestion d’actifs.

Des attentes vite refroidies

Ces dernières semaines, plusieurs observateurs anticipaient la possibilité que BlackRock élargisse sa gamme d’ETF crypto à d’autres actifs majeurs comme XRP et SOL. Un mouvement qui aurait, sans aucun doute, accru la visibilité et la liquidité de ces deux cryptomonnaies. Mais le géant américain choisit de ne pas s’engager dans cette direction ; du moins pour l’instant.

BlackRock immediately calls me out…



Says *no* plans at this time to launch spot xrp (or sol) ETF.



IMO, this will be looked back on as a mistake.



We shall see.



via @ForTheWynn_ pic.twitter.com/9nQaA3ZYDO — Nate Geraci (@NateGeraci) August 8, 2025

Par conséquent, le marché devrait rester concentré sur les ETF déjà existant, principalement ceux liés au Bitcoin et à l’Ethereum. De leur côté, XRP et SOL devraient rester, au moins pendant quelque temps encore, à la marge des produits financiers institutionnels. Il n’y aura donc pas de déplacement majeur de liquidité ou basculement de l’intérêt des investisseurs à court terme.

Un marché des ETF crypto toujours frileux

Historiquement, le marché américain des ETF crypto s’est montré extrêmement prudent en dehors de Bitcoin et Ethereum. Les régulateurs, tout comme les grands acteurs financiers, hésitent encore à élargir l’offre à d’autres actifs numériques. La plupart du temps, ce sont surtout des raisons de liquidité, de volatilité ou de clarté réglementaire justifient cette frilosité.

Le refus implicite de BlackRock de se lancer sur XRP et SOL s’inscrit donc dans une tendance plus large. Celle d’un marché encore sélectif, où seuls les actifs les plus établis parviennent à franchir la barrière institutionnelle.

XRP reste actif malgré la neutralité des annonces

En dépit de ce statu quo sur le front des ETF, l’activité de marché du XRP reste soutenue. Selon CoinMarketCap, le token se négocie actuellement autour de 3,30 $, avec une capitalisation de 195,11 milliards de dollars.

Par contre, le volume d’échange sur 24 heures est évalué 5,78 milliards de dollars, pour une baisse d’environ 55 % par rapport à la veille. Toutefois, sur les sept derniers jours, le XRP affiche une hausse de 12,67 %, confirmant l’intérêt persistant des traders.

Ces chiffres démontrent que même sans l’appui d’un nouvel ETF, le XRP continue de bénéficier de mouvements de marché importants. Le token est notamment porté par une base d’investisseurs convaincus et des volumes d’échange soutenus.

Rester prudent au plus fort de l’euphorie

Le démenti de BlackRock est un rappel que l’expansion des ETF crypto reste un processus lent et mesuré. Pour XRP et SOL, l’attente se prolonge, laissant pour l’instant le champ libre au Bitcoin et à l’Ether dans l’arène institutionnelle.

Si un revirement venait à se produire, l’impact pourrait être significatif. Mais pour l’instant, le message est clair : la porte n’est pas fermée même s’il faudra attendre un peu. Préparez donc vos portefeuilles en conséquence.

Source : Binance Square

Pour aller plus loin sur le sujet :