ETF Bitcoin : Trump Media actualise son dossier

Trump Media & Technology Group (TMTG), la société derrière Truth Social, a franchi une nouvelle étape dans son projet crypto. L’entreprise a déposé un amendement à son formulaire S-1 auprès de la SEC pour lancer le Truth Social Bitcoin ETF, un fonds qui détiendra directement du Bitcoin. Particularité notable : Crypto.com a été désigné comme dépositaire, agent d’exécution principaletfournisseur de liquidité.

Trump Media dépose un nouvel S-1 pour son ETF Bitcoin spot

Contrairement aux ETF à terme, qui suivent le prix du Bitcoin via des contrats dérivés. Cet ETF sera un ETF spot : Trump Media détiendra réellement du BTC en coffre.

Pour que le produit voie le jour, la SEC doit encore approuver le formulaire S-1 modifié. En parallèle, un formulaire 19b-4 devra aussi recevoir le feu vert, ce qui est indispensable pour autoriser la cotation en bourse.

Une fois ces étapes franchies, le Truth Social Bitcoin ETF pourrait être lancé rapidement. Mais tant que la SEC n’a pas donné son accord, le calendrier reste incertain. Et aucun début de négociation n’est possible.

Crypto.com gardera le Bitcoin du fonds en sécurité, exécutera les ordres et apportera la liquidité. Présente dans plus de 90 pays et utilisée par plus de 100 millions de personnes, crypto.com collabore déjà avec de grands acteurs institutionnels.

Truth Social Bitcoin ETF : un ETF spot avec BTC en garde directe

Avec cette initiative, Trump Media confirme sa volonté de diversifier ses activités au-delà des médias et des réseaux sociaux. En misant sur un produit crypto réglementé, la société cherche à toucher une nouvelle base d’investisseurs et à profiter de l’intérêt grandissant pour le Bitcoin.

L’annonce tombe dans un contexte où le marché crypto connaît une phase haussière et les ETF Bitcoin se multiplient. Miser sur un ETF spot pourrait donc être une manière pour Trump Media de surfer sur cette dynamique et de renforcer sa marque.

Si le lancement se concrétise, cela pourrait élargir encore plus l’accès au Bitcoin et renforcer la légitimité des ETF spot. Cependant, l’impact direct sur le prix du BTC dépendra surtout de l’ampleur de la demande une fois le fonds disponible.

ETF Bitcoin : un pari stratégique

L’actualisation du dossier du Truth Social Bitcoin ETF montre que la stratégie de Trump Media est aussi de s’imposer dans l’univers crypto. Si la SEC valide le projet (et on voit mal la SEC le rejeter) ce produit pourrait rejoindre la longue liste des ETF spot.

Reste à voir si cette offre parviendra à séduire au-delà des cercles déjà convaincus. Et surtout si elle pourra profiter de l’élan actuel du marché pour s’imposer comme une référence.

