Choc en Corée du Sud : BitMine fait tomber Tesla son stock massif d’Ethereum

Ces dernières années, l’action Tesla a toujours en tête des portefeuilles des investisseurs particuliers sud-coréens. Elle tient une place quasi permanente dans le classement des valeurs les plus achetées par les “seohak ants”. Du moins, c’était encore le cas il y a peu. Désormais, les petits porteurs misant massivement sur les marchés étrangers se dirigent vers Ethereum. Avec ce virage, la vague d’achat massif va-t-elle booster encore plus la hausse ETH ?

BitMine, nouveau chouchou des portefeuilles

Ce basculement inattendu a démarré depuis quelques mois déjà. En effet, les fourmis de la finance coréenne ont vendu près de 1 000 milliards de wons (environ 721 millions de dollars) d’actions Tesla. Dans le même temps, ces investisseurs ont également réduit leurs positions sur Alphabet et Apple de façon notable.

Et vous vous en doutez, le produit de ces ventes massive ne s’est pas évaporé. Il a plutôt repris la direction des marchés crypto-boursiers. En tête de cette ruée figure BitMine, une société spécialisée dans le minage de Bitcoin. Il se trouve que BitMine est aussi détentrice de la plus grande réserve publique d’Ethereum au monde.

Ainsi, les investisseurs particuliers coréens ont injecté 269 millions de dollars dans le titre en un seul mois. Grâce à cela, BitMine se retrouve désormais au sommet des valeurs net-achetées en Corée du Sud, hors fonds indiciels.

Ethereum attire les capitaux et aussi les regards

L’engouement ne s’arrête pas à BitMine. Parmi les sept actions les plus achetées par les “seohak ants” sur la période, plus de la moitié sont liées directement à la cryptomonnaie. Coinbase, Robinhood et même Sharplink Gaming qui de son côté, est le deuxième plus grand détenteur d’Ethereum coté en bourse.

Le phénomène confirme une fois de plus, la portée mondiale de la tendance actuelle. Les sociétés cotées qui détiennent de la trésorerie en BTC ou ETH voient souvent leur cours grimper en fonction de l’évolution de leur réserves cryptos.

Un modèle inspiré du “trésor Bitcoin”

L’exemple de Michael Saylor et Strategy, pionniers de la trésorerie en Bitcoin, semble avoir inspiré les détenteurs d’Ethereum. Selon les données de CoinGecko, 18 entreprises publiques possèdent désormais près de 1,88 % de l’offre totale d’ETH.

Un choix de stratégie, qui combine diversification financière et effet de levier sur les marchés. Et la formule séduit les investisseurs en quête de relais de croissance face à la volatilité des valeurs technologiques classiques.

Un signal fort pour le marché asiatique

Ce virage des “seohak ants” en faveur d’Ethereum et des entreprises qui en détiennent marque une étape importante dans l’évolution des flux de capitaux en Asie. Certes, Tesla et les géants du Nasdaq conservent une aura internationale.

Mais la montée en puissance des actifs numériques dans les portefeuilles des particuliers coréens pourrait peser sur les équilibres boursiers traditionnels. La cryptomonnaie est désormais un pilier stratégique pour des investisseurs prêts à adopter le paradigme de l’économie blockchain.

Source : Korea Economic Daily

