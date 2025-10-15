Bitcoin résiste à 20 milliards $ de liquidations : les fondations d’une demande structurelle

Le marché crypto vient d’encaisser l’un des plus grands nettoyages de levier de son histoire. En l’espace de quelques jours, près de 20 milliards de dollars de positions spéculatives ont été liquidées. Le mouvement a balayé les excès, mais pas la confiance. Malgré la panique de court terme, les signaux de fond restent étonnamment solides.

Une purge salutaire de leviers excessifs

La purge a vidé les positions à haut risque, mais la liquidité et la demande structurelle n’ont pas disparu. Les baleines accumulent, les flux vers les ETF demeurent et la capitalisation en stablecoins continue d’augmenter.

Pour certains observateurs, cette correction marque une phase de réinitialisation plutôt qu’un effondrement. En effet, on peut constater sur les dernières évolutions, un certain effondrement des taux de financement et les cumulatives volumes delta (CVD) en territoire négatif. De plus, il y a également une montée des primes sur les options de protection.

Autrement dit, le marché a vidé son levier, repositionné les traders en mode défensif et purgé les excès d’euphorie. Glassnode décrit un environnement “en reconstruction”, où la confiance revient lentement, sans emballement.

A terme, ce passage à vide pourrait même se révéler d’une grande utilité. Il aura notamment permis au marché de se débarrasser des positions les plus fragiles tout en apportant une bouffée d’air frais à l’ensemble. Or l’histoire du Bitcoin montre que de telles phases précèdent souvent les cycles de reprise durable.

Des signaux d’accumulation à surveiller

Il existe également une seconde école de pensée avec un ton plus constructif soulignant 3 éléments clés qui renforcent le plancher actuel :

Les baleines continuent d’accumuler , profitant de la baisse des prix pour renforcer leurs positions.

, profitant de la baisse des prix pour renforcer leurs positions. L’offre de stablecoins explose, avec une hausse de 15 milliards $ d’USDT en 60 jours, soit le rythme le plus rapide depuis janvier.

explose, avec une d’USDT en 60 jours, soit le rythme le plus rapide depuis janvier. Les ETF Bitcoin américains enregistrent 3,5 milliards $ d’entrées nettes, preuve que le capital institutionnel reste actif.

Ces données prouvent que l’argent reste dans le système. La spéculation a été purgée, mais la conviction long terme se maintient. CryptoQuant identifie même un seuil critique : 115 000 $, le “prix réalisé” on-chain des traders. Un maintien au-dessus de ce niveau pourrait marquer le début d’un nouveau cycle haussier.

Bitcoin tient bon, l’écosystème reste aligné

Malgré la tempête, le Bitcoin résiste. Après avoir brièvement glissé sous les 110 000 $, le BTC s’est stabilisé autour de 112 000 $, soutenu par les flux institutionnels et les arbitrages d’ETF. Une résilience franche en net déphasage avec la situation observée au niveau d’autres actifs risqués.

Ethereum (ETH), de son côté, recule de 3,7 % à 4 101 $, victime d’un allègement des positions sur les produits dérivés. L’intérêt ouvert est tombé à son plus bas depuis mai, preuve d’un repositionnement massif. Pourtant, le soutien institutionnel demeure : les contrats CME et les ETF enregistrent toujours des entrées nettes.

De la capitulation à la reconstruction

Le scénario qui se dessine est celui d’un retour à l’équilibre. La peur domine encore, mais le capital reste là. Les prochains mois verront probablement se consolider les fondations d’un cycle plus durable. Une dynamique notamment portée par les flux d’ETF, la croissance des stablecoins et la montée en puissance des détenteurs à long terme.

En clair : le Bitcoin n’a pas plié sous la pression. Il a simplement repris son souffle. Et dans cette respiration, les analystes voient déjà se dessiner les contours d’une demande plus mature, plus solide — peut-être les prémices du prochain grand rallye.

Source : Glassnode

