Bitcoin et le marché crypto pourraient s’effondrer en septembre : l’avertissement des analystes

Le marché des cryptomonnaies entre dans une zone de turbulence. Plusieurs analystes tirent la sonnette d’alarme : septembre pourrait marquer un tournant brutal pour Bitcoin et ses pairs. Alors que le climat mondial est actuellement instable, les signaux de risque s’accumulent.

Un cycle à bout de souffle ?

Patrick L. Riley, spécialiste reconnu du secteur, s’appuie sur le modèle « Bitcoin Spiral » pour prédire une phase critique. Selon lui, Bitcoin pourrait encore atteindre un sommet historique entre septembre et décembre 2025 avant de corriger violemment. Son analyse n’est pas isolée : l’histoire du Bitcoin est rythmée par des cycles quadriennaux marqués par l’exubérance, suivie de phases de capitulation.

Henrik Zeberg, macroéconomiste au ton plus tranchant, parle carrément de « bulle ». D’après ses calculs, la capitalisation totale du marché est susceptible de culminer autour de 12 950 milliards de dollars avant de s’effondrer.

Pour l’instant, le marché plafonne autour de 3 800 milliards selon les données de CoinMarketCap. Autrement dit, l’explosion attendue pourrait être suivie d’une chute tout aussi spectaculaire.

Les fissures déjà visibles

Les signaux de fragilité se sont multipliés ces dernières semaines. En août, le Bitcoin a flirté avec un record historique à 122 800 dollars avant de reculer vers 115 000 dollars. La nervosité est en partie liée aux annonces de la Réserve fédérale américaine.

La hausse inattendue du Producer Price Index (PPI) a renforcé les craintes d’un resserrement prolongé de la politique monétaire. En conséquence, des liquidations massives ont balayé le marché, ce qui nous rappelle à quel point la confiance des investisseurs reste fragile.

Plus encore, les événements techniques n’ont rien arrangé. Le halving du token Helium (HNT) le 1er août, censé stimuler le cours, a provoqué d’importants flux de capitaux. Quelques jours plus tard, le déblocage de 162 millions de dollars en tokens SUI a ajouté une pression baissière.

Les investisseurs sur la défensive

Du côté des marchés dérivés, les traders adoptent une posture d’attente. En effet, les prises de risque sont limitées, les positions globalement neutres.

Pourtant, les ETF Bitcoin au comptant, lancés aux États-Unis et en Europe, continuent de drainer des capitaux institutionnels. Mais le seuil psychologique des 48 000 dollars reste scruté de près : une cassure en dessous pourrait faire basculer l’ensemble du marché dans une correction plus profonde.

Notons par ailleurs que la volatilité implicite du Bitcoin a bondi récemment, passant de 33 à 37 selon les données de Deribit. Un signal qui traduit à la fois l’inquiétude et l’attente d’un mouvement ample.

Effondrement ou rebond technique ?

La question reste ouverte. Trois scénarios dominent les discussions. Le premier : un pic haussier suivi d’un crash massif, comme l’annoncent les plus pessimistes. Le deuxième : une correction modérée, laquelle va repousser le vrai choc à plus tard, alors que les ETF, la régulation progressive et l’adoption institutionnelle jouent les garde-fous. Le troisième : un retour en grâce des altcoins, qui profiteront d’un affaiblissement de Bitcoin pour capter une partie des flux.

Cela dit, des voix plus optimistes subsistent. Peter Brandt, figure historique de l’analyse technique, estime que Bitcoin pourrait atteindre 135 000 dollars dès septembre si le support des 48 000 dollars tient bon. Toutefois, cette projection dépend de variables exogènes, notamment la stratégie de la Fed, l’évolution de l’inflation américaine et le comportement des grands fonds institutionnels.

