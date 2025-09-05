Dogecoin (DOGE) : les signaux pointent vers 1 $ après la création d’un fonds de réserve

Dogecoin revient en force et semble aujourd’hui prendre un virage beaucoup plus sérieux. Et pour cause : un fonds de réserve de 175 millions de dollars vient d’être lancé pour soutenir directement le cours du DOGE. Un tournant qui réveille l’enthousiasme du marché. Depuis cette annonce, les volumes de trading repartent à la hausse et les analystes évoquent à nouveau un Dogecoin à 1 $. Alors, simple coup de buzz ou vraie révolution pour le token favori d’Elon Musk ? Décryptage.

Un fonds de réserve inédit pour Dogecoin

Une entreprise cotée au Nasdaq, CleanCore Solutions, a levé 175 millions de dollars pour constituer une réserve en Dogecoin. Concrètement, l’entreprise a émis 175 millions de warrants préfinancés à 1 $ pièce, dont les fonds serviront à acheter du DOGE en masse et à le conserver en trésorerie.

Le projet est soutenu par la Dogecoin Foundation et son entité commerciale, la House of Doge. Deux personnalités clés rejoignent l’opération : Alex Spiro, avocat personnel d’Elon Musk, prend la tête du conseil d’administration, et Marco Margiotta, CEO de House of Doge, devient directeur des investissements.

En prime, plus de 80 investisseurs institutionnels ont mis la main à la pâte, dont Pantera Capital, GSR et FalconX. Autant dire que Dogecoin entre dans une toute nouvelle dimension.

Les signaux techniques qui font rêver à 1 $

Sur le plan technique, les choses s’alignent plutôt bien. Le DOGE évolue actuellement autour de 0,21 $, après avoir rebondi sur une zone de support solide entre 0,20 et 0,21 $.

Mais ce qui a changé c’est que les indicateurs on-chain sont clairement redevenus positifs : le RSI remonte (donc les acheteurs reviennent), et le MACD se calme, ce qui pourrait annoncer une nouvelle montée. Certains analystes voient aussi des formes sur les graphiques comme un triangle ou un “megaphone”, des signaux souvent liés à de gros mouvements à venir.

📈LONG: $DOGE by @TradingShot@dogecoin DOGE just completed its first 1D Golden Cross formation in 9 months! This could be a sign of a new bullish leg for the 2-year Bullish Megaphone, with previous peaks hitting the 3.618 Fibonacci extension. #Dogecoin #BullishLeg #Fibonacci pic.twitter.com/mXGR8vTaQ8 — Barry | ChartMonkey (@ChartMonkeyBTC) August 13, 2025

DOGE pourrait d’abord viser 0,38 $, puis s’envoler vers 1 $, voire 1,40 $ dans un scénario optimiste. De quoi faire rêver les hodlers de la première heure.

Un tournant institutionnel avec un ETF en vue

Ce fonds de réserve n’est que le début. Plusieurs acteurs travaillent actuellement à la création d’un ETF Dogecoin aux États-Unis. Des noms comme Bitwise, Grayscale, REX-Shares ou encore 21Shares seraient déjà dans les starting-blocks pour déposer leurs dossiers auprès de la SEC.

Si un tel produit venait à être validé, cela ferait de DOGE la première « blague » crypto à entrer de manière officielle dans l’univers de la finance traditionnelle. Cela ouvrirait la porte à une adoption plus large, notamment du côté des investisseurs professionnels, des fonds et des gestionnaires d’actifs. En d’autres mots : plus de liquidité, plus de visibilité, et potentiellement… un prix plus élevé.

Les risques et limites à garder en tête

Mais attention à ne pas s’emballer trop vite. L’annonce du fonds n’a pas fait que des heureux : l’action de CleanCore Solutions a perdu jusqu’à 60 % en Bourse après l’opération. Une chute brutale qui montre bien que le marché traditionnel reste encore frileux face aux cryptos volatiles comme le DOGE.

Et même si les volumes repartent à la hausse, les baleines sont encore assez calmes. On ne note pas encore de mouvements massifs sur la blockchain. D’un point de vue technique, une grosse résistance se situe autour de 0,245 $, niveau qu’il faudra franchir pour espérer viser plus haut. Et bien sûr, Dogecoin reste un memecoin dépendant des effets d’annonce, des tendances sur X et… d’Elon Musk lui-même.

Avec la création de ce fonds de réserve inédit, Dogecoin change de statut. D’un simple mème, il devient un véritable actif de réserve pour une entreprise cotée, soutenu par des investisseurs institutionnels et des figures influentes.

Les signaux techniques sont positifs, les perspectives d’ETF sont excitantes, et l’objectif du 1 $ semble de nouveau sur la table. Mais comme toujours dans la crypto, rien n’est garanti. Si Dogecoin veut vraiment franchir ce cap symbolique, il devra transformer cette hype en adoption concrète. Et ça, seul le temps nous le dira.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

