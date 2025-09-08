Dogecoin en feu : +11 % en 24 h, le retour du roi des memecoins ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 8, 2025

Dogecoin explose aujourd’hui avec une hausse de près de 11 % en 24 h. Le jeton s’est vu propulsé à plus de 0,23 $ dans un marché altcoin en pleine effervescence. Un engouement alimenté par l’espoir de lancement imminent d’un ETF Dogecoin (DOJE) et par une progression technique solide. Ce regain d’intérêt replace Dogecoin au centre de l’attention. Le roi des memecoins est-il de retour ?

Dogecoin bondit à 0,237 $ : l’effet ETF Rex-Osprey

En une seule journée, Dogecoin a gagné quasiment 11 %, franchissant la barre des 0,237 $. Cette hausse survient dans un marché globalement haussier, mais l’actif se démarque nettement des autres altcoins.

La spéculation porte sur le lancement imminent du premier ETF Dogecoin (DOJE), porté par la société Rex-Osprey. Son ETF serait adossé à DOGE à hauteur de 80 %, avec un taux d’approbation estimé à plus de 90 %. Le listing, attendu bientôt, nourrit un engouement massif.

Les volumes de trading confirment que l’appétit revient. Dogecoin voit ses échanges grimper à près de 3,28 Mds $. Ce volume très élevé montre le retour de la demande institutionnelle mais aussi l’effet viral qui entoure toujours le memecoin préféré d’Elon Musk et de ses millions de supporters. Il suffit parfois d’un seul catalyseur comme l’annonce d’un ETF pour déclencher une vague d’achats coordonnés et relancer la machine spéculative.

Signaux techniques : un breakout confirmé

Les indicateurs techniques sont solides. Après plusieurs semaines de consolidation, DOGE a franchi le seuil clé des 0,23 $. Cela confirme le breakout haussier.

Les indicateurs techniques confirment aussi cette dynamique. Le MACD a basculé dans le positif, et le RSI, lui, a grimpé en zone de surachat. C’est le signal d’une pression acheteuse croissante.

Les objectifs proches sont désormais à 0,25 $, puis 0,26–0,28 $ si la tendance se poursuit. À l’inverse, une rechute sous 0,23 $ pourrait ramener Dogecoin vers 0,21 $. Mais la dynamique reste haussière et soutenue par des catalyseurs clairs. Parmi eux, volumes en hausse, spéculation ETF et regain d’attention sur les memecoins.

Les catalyseurs : ETF, politique monétaire et communauté

L’un des principaux moteurs est l’anticipation du dit ETF Dogecoin. S’il est approuvé, il permettra au DOGE une belle exposition et ouvrira la porte à de nouveaux investisseurs institutionnels. Une première pour un memecoin.

Le contexte macro joue aussi en faveur des cryptos. Le marché est dans l’attente d’une baisse des taux de la Fed avant la fin de l’année. Cela renforce la demande pour les actifs risqués.

Mais Dogecoin ne doit pas son succès qu’aux institutions. Son moteur principal reste sa communauté. Celle-ci est toujours réactive aux annonces, aux tweets d’Elon Musk et aux narratifs viraux. C’est cette base sociale, construite depuis 2013, qui fait de DOGE un cas unique. Il est un actif à la fois moqué pour son absence d’utilité concrète et célébré pour sa capacité à fédérer.

La hausse actuelle montre encore une fois que la valeur du memecoin réside dans son storytelling collectif. Et qu’il est capable de revenir sur le devant de la scène à la moindre étincelle.

Maxi Doge : la nouvelle vague des memecoins

En parallèle, d’autres memecoins en profitent pour capter l’attention des investisseurs. Parmi eux : Maxi Doge. C’est l’une des préventes les plus suivies du moment : lancé en juillet 2025, le projet a déjà levé plus de 1,8 million de dollars.

Ce memecoin muscle son image : levier 1 000× et staking à haut rendement (jusqu’à 383 % APY selon certains cas). Un projet à la frontière entre une hype bien menée… et un vrai potentiel explosif. À surveiller de près si vous aimez les memecoins qui font du bruit.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinGecko

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :